INAUGURAZIONE MOSTRA ALFRED KUBIN – PETER ASSMANN – 11.05.2024 ore 18.00 – Comune di San Benedetto Po

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 ALFRED KUBIN – PETER ASSMANN

“Dall’altra parte”

A cura di Paola Artoni e Paolo Bertelli

San Benedetto Po (MN), Refettorio monastico del Polirone

Inaugurazione sabato 11 maggio 2024 ore 18.00

11 maggio – 9 giugno 2024

Nel Refettorio monastico del Polirone l’arte di Alfred Kubin (1877-1959), esponente

dell’Espressionismo e del Simbolismo, dialoga con quella di Peter Assmann (classe 1963) e si apre

alle nuove generazioni grazie alla mostra intitolata “Dall’altra parte”, che inaugura sabato 11

maggio alle ore 18. La mostra, organizzata dall’Associazione Postumia, in collaborazione con il

Comune di San Benedetto Po e con il Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova, è a cura di Paola

Artoni e Paolo Bertelli. Con il sostegno di Quaker Houghton.

Lo spunto iniziale nasce dalla presenza nel Refettorio del Polirone dell’Ultima Cena di Girolamo

Bonsignori, ideata per questo spazio comunitario del convento benedettino. Il dipinto vede come

protagonisti Cristo e i suoi apostoli collocati su un lato di un grande tavolo mentre dall’altro lato si

trova il resto del mondo. Kubin, artista internazionale, è stato magistrale in questa essenza, sia

come scrittore, autore del celebre romanzo “L’altra parte”, sia nella sua attività grafica, dove ha

descritto un mondo fantastico, pieno di creazioni visionarie e immaginifiche. Nel suo universo

artistico, rappresentato in mostra da una trentina di grafiche provenienti dalla prestigiosa

collezione Tanglberg di Vorchdorf (Austria), tutto il mondo sensuale dell’uomo si espande verso il

mondo dei sogni, dei racconti, delle immagini interiori ed esteriori. Oggi questa espansione del

mondo dell’altra parte si precisa nell’esperienza quotidiana del mondo dei media: basti pensare a

internet, una dimensione satura di informazioni e, soprattutto di immagini statiche e dinamiche,

dove si è concretizzato il mondo prefigurato dallo stesso Kubin.

D’altro canto, il mondo artistico di Peter Assmann, che in mostra è rappresentato da una

quarantina di disegni, si colloca in questa sorta di crocevia di canali delle immagini. Frammenti di

giornali e di testimonianze personali, incontri e commenti, scene di film e ispirazioni dalla

letteratura, ma anche sogni e colpi d’occhio, il momento vissuto e i vari ricordi: questa miscela

stratificata confluisce nelle sue composizioni artistiche.

Il dialogo tra le opere di Assmann e quelle di Kubin riesce a creare un insieme di vari flussi

immaginativi, che hanno le loro basi nella storia dell’arte europea e dialogano con il mondo d’oggi.

Emblematica e significativa in tale senso è la presenza in mostra di alcuni disegni dalle nuove

generazioni che frequentano il Liceo Artistico “Giulio Romano” di Mantova, guidati dai professori

Vincenzo Paonessa ed Ermanno Poletti.

E l’esperienza dell’Altra parte si rinnova e continua nel dialogo con i visitatori della mostra sino al 9

giugno, con apertura sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, a

ingresso gratuito.