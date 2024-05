(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Fotovoltaico. Rotelli (Fdi): Necessario un freno per prevenire scempio aree agricole

“È fondamentale coniugare beni giuridici imprescindibili come la produzione di energia da fonte rinnovabile per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e contrastare il cambiamento climatico con la tutela della nostra produzione agricola primaria di eccellenza nel rispetto della bellezza del nostro paesaggio. Sulle finalità della strategia energetica del Governo non ci possono essere dubbi come dimostrano le significative risorse del PNRR indirizzate all’agrivoltaico destinato alla produzione di energia pulita ma senza ulteriore consumo di suolo”. Lo dice Mauro Rotelli (Fdi), presidente della commissione Ambiente della Camera. “Anche la regione Lazio, sin dall’insediamento della Giunta Rocca ha inteso tutelare il valore della propria produzione agricola, sottraendola al rischio di speculazioni senza aggravare intere aree della regione, come la Tuscia, di ulteriori autorizzazioni per l’installazione di fotovoltaico a terra”, conclude.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati