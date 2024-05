comunicato – SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATORI E LAVORATRICI NON AMMORTIZZATI: LE DOMANDE DAL 6 AL 31 MAGGIO 2024

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

Torino, 4 maggio 2024

SOSTEGNO AL REDDITO DI LAVORATORI E LAVORATRICI NON AMMORTIZZATI:

LE DOMAND E DAL 6 AL 31 MAGGIO 2024

È operativo il Fondo straordinario stanziato per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori dipendenti che si trovano in condizione di disagio economico derivante, oltre che dalla mancata fruizione di un ammortizzatore sociale, dal protrarsi dei mancati pagamenti delle mensilit à stipendiali.

Il Fondo è stato deliberato nelle scorse settimane a partire dal delicato caso dell ’ azienda Delgrosso.

Dotazione finanziaria

800.000 euro

Chi può accedere

La misura è destinata a i lavoratori/lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso o cessato per cause involontarie a partire dal secondo semestre 2023 o nel corso del 2024 e che non abbiano percepito, in tutto o in parte, retribuzione nei tre mesi antecedenti alle relative procedure concorsuali; che non abbiano percepito, per tale periodo, prestazioni previdenziali/assistenziali.

Requisiti per accedere s ono sia la residenza che il domicilio in Piemonte.

Caratteristiche del sussidio

L’ entit à dell ’ agevolazione, erogata da Finpiemonte, dipende dalla fascia Isee del lavoratore.

Il sussidio “ una tantum ” sarà proporzionale all ’ I see corrente secondo le seguenti fasce:

– 2.000 euro con Isee fino a 10.000 euro

– 1.500 euro con Isee compreso tra 10.000,01 e 20.000 euro

– 1.000 euro con Isee compreso tra 20.000,01 e 35.000 euro

Quando e come presentare la richiesta

Lo sportello di presentazione delle domande sar à aperto dal 6 maggio al 31 maggio 2024

È necessario utilizzare la procedura informatica Fin.Dom disponibile al link

[ https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande | https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande ]

Per l ’ accesso occorre d isporre delle credenziali Spid, oppure di carta d ’ identit à elettronica o certificato digitale, ed è richiesto il caricamento dell ’ Isee corrente e del documento d ’ identit à.

N ella sezione “ Documentazione bandi ” è comunque disponibile un tutorial che supporta nella comprensione di tutte le fasi della procedura informatica di compilazione

L’ a vviso sar à pubblicato sul sito di Finpiemonte alla pagina [ https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/sostegno-lavoratrici-lavoratori-senza-ammortizzatori | https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/sostegno-lavoratrici-lavoratori-senza-ammortizzatori ] e sul sito regionale alla pagina [ https://bandi.regione.piemonte.it/ | https://bandi.regione.piemonte.it/ ]

