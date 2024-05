Invito stampa INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Prospettive europee e opportunità per le imprese – 8 maggio dalle ore 9 a Torino

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

APERTURA LAVORI

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

10.00

KEY NOTE SPEECH

Vittorio Calaprice, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,

L’Artificial Intelligence Act – Regolamento per la definizione di un

Approccio Europeo all’Intelligenza Artificiale

10.15

SESSIONE 1 – Scoprire l’Intelligenza artificiale

Massimo Chiriatti, CTO Lenovo Italia

Introduzione all’IA, da Turing all’IA generativa

GRATTACIELO

INTESA SANPAOLO

Corso Inghilterra 3

10138 Torino

TAVOLA ROTONDA: Etica, Capitale Umano, Privacy e Comunicazione

Guido Boella, Fondatore Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza

Artificiale (SIpEIA)

Barbara Caputo, Direttrice Hub sull’Intelligenza Artificiale,

Politecnico di Torino (AI-H@PoliTo)

Agostino Ghiglia, Componente Autorità Garante

per la protezione dei dati personali

Emanuela Girardi, Fondatrice e presidente POP AI

11.15

Coffee break

11.30

SESSIONE 2 – Dalla teoria alla pratica

Agostino Santoni, Vice Presidente Confindustria con delega al Digitale

Trasformazione digitale ed economia dei dati per il Sistema Paese

11.45

TAVOLA ROTONDA: Soggetti abilitanti e imprese

Massimiliano Cipolletta, Presidente Fondazione Piemonte Innova

Paolo Conta, Presidente DIH Piemonte e Valle d’Aosta

Laura Li Puma, Head Artificial Intelligence Lab Intesa Sanpaolo

Innovation Center

Michele Ambrogio, Michelin Italia

Andrea Bertaia, Alba Robot

Marco Giletta, Oracle Italia

Ermes Zani, Healthy Reply

12.30

CONCLUSIONI

Marco Gay, Presidente Confindustria Piemonte e Anitec-Assinform

Modera Barbara Gasperini

A seguire light lunch

*il programma potrà essere soggetto a modifiche

10.30

8 MAGGIO

ore 9.00

