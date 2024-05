(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 *Il Constitutional Circus sceglie Riace e Mimmo Lucano per la prima

Nazionale*

*” con Constitucional Circus si sperimenta un nuovo linguaggio per

sensibilizzare le coscienze e tenere alta l ‘attenzione sulla necessità di

fare comunità, da solo non si salva nessuno” Mimmo Lucano.*

Il primo Maggio di Riace è targato *Constitutional Circus* con *Mimmo

Lucano*, lo spettacolo che stravolge tutti i format, innovativo,

irriverente, provocatorio, parla di economia, filosofia, di politica ma

soprattutto diventa uno strumento per stimolare negli spettatori una

riflessione sul desiderio di una società che abbia al centro le relazioni e

non il denaro. Il Constitucional Circus prova ad immaginare un’Europa nuova

basata su un comune universo valoriale, dove la dignità umana è inviolabile

pertanto va rispettata e tutelata, ed è proprio da Riace insieme a Mimmo

Lucano ideatore del modello di accoglienza a cui il Constitucional Circus

si vuole ispirare oggi parte una tournéeche girerà l Italia prima e poi in

Europa.

Non è un caso che in occasione della festa dei lavoratori il *primo maggio*

nell’anfiteatro comunale di Riace si svolgerà la prima di questo spettacolo

-evento. Ad ogni replica sarà accompagnata un’assemblea deliberativa

organizzata con l’associazione culturale *natura comune* nata un anno fa

proprio con l’obiettivo di scrivere in modo partecipato una legge di

iniziativa popolare sul*l’accoglienza* e affiancare il Constitutional

Circus per la ricerca di un immaginario politico *per combattere la

desistenza e promuovere la partecipazione attiva e l’impegno sociale. *

A Riace l’assemblea sarà animata anche dal ex Sindaco e celebre

attivista *Mimmo

Lucano* il cui modello di accoglienza costituisce il punto di partenza per

la scrittura della legge di iniziativa popolare ma saranno presentati tra

gli altri ospiti ed esperti come *Luigi Ferrajoli, Luigi Manconi*, *Donatella

di Cesare e tanti altri * tutti coinvolti e rapiti da questo pazzo circo.

*“Sono convinto che il compito dell’arte oggi sia suggerire nuovi

significati cognitivi e diventare una piattaforma per coagulare slanci

capaci di combattere la desistenza. “*tra i lavori di *Berardo Carboni*

regista e ideatore del Constitucional Circus va ricordato “Shooting Silvio”

e “Youtopia” ed è in uscita “Greta e le favole vere”, una favola in

chiave ambientale pronta a rapire l’attenzione di ragazzi ed adulti.

Lo spettacolo ha avuto una fase di costruzione lunga, frutto di un lavoro

condiviso e di riflessione corale che si è svolta in residenze mobili tra

Abruzzo e la Calabria (con il supporto dei comuni di Roccascalegna