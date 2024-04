Prossimo appuntamento LIBRI AL MUSEO: venerdì 3 maggio, ore 17.00 – Museo di Roma

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

Roma, 30 aprile 2024 – Venerdì 3 maggio torna l’appuntamento con la rassegna Libri al Museo,

l’iniziativa promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che ospita

in varie sedi museali la presentazione di pubblicazioni dedicate alla storia dell’arte, alla museologia

e ai beni culturali. Aperte al pubblico, le presentazioni coinvolgono autori ed esperti del settore,

mettendo al corrente i visitatori sulle novità e sul dibattito attuale.

Alle ore 17.00, nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi, si terrà la

presentazione del volume Le teorie del restauro, dalla Carta di Atene a oggi (Einaudi, 2023) di

Orietta Rossi Pinelli.

Nel corso dell’incontro interverranno Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici

della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), Pietro Petraroia (Scuola di Specializzazione in

Beni storico-artistici, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Pio Baldi (Presidente della

Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon) e Federica Giacomini (Restauratrice e storica

dell’arte). Sarà presente l’autrice.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Questo libro ricostruisce le posizioni teoriche dei principali protagonisti del dibattito artistico e

culturale sulle metodologie e sugli obiettivi del restauro in Italia a partire dalla Carta di Atene

(1931), passando per la fondazione dell’Istituto Centrale del Restauro (1939) e, quindi, per il

vivace fermento concettuale e operativo che ha segnato i decenni successivi al secondo

dopoguerra, per arrivare ad alcune significative discordanze maturate nei primi due decenni del

XXI secolo. Il volume si conclude con uno sguardo sugli ultimi due decenni, nel corso dei quali gli

interventi conservativi sono stati, spesso, privilegiati rispetto alle procedure di restauro,

inesorabilmente invasive.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19)

http://www.museiincomuneroma.it