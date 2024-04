(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Il nome di Castiglione della Pescaia sulle strade del Giro d’Italia come partner di Fly Cycling Team nel Giro-E

Sabato 4 maggio parte il Giro d’Italia e il nome di Castiglione della Pescaia attraverserà le strade del giro come partner di Fly Cycling Team nel Giro-E, il format sportivo riservato alle biciclette elettriche. Il nuovo cyclingkit del gruppo è pronto, e i corridori non aspettano altro che salire in sella alle loro bici. Il brand Castiglione della Pescaia compare sulle maglie ufficiali di gara e sugli automezzi del Fly Cycling Team, e per la cittadina costiera sarà una bella occasione per farsi conoscere e diffondere la cultura del rispetto ambientale attraverso un progetto di mobilità sostenibile e accessibile a tutti.