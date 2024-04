COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI MARTEDI 30 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 ****Ancona, 30 aprile 2024

AGENDA EVENTI AD ANCONA DAL 30 APRILE AL 06 MAGGIO 2024

MARTEDI 30 APRILE

presso la sede della ex 3° circoscrizione in via Flavia 2

dalle 9:00 alle 12 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DELLA BUSSOLA DIGITALE

SICUREZZA INFORMATICA. CONOSCERLA PER PROTEGGERE I BAMBINI – CORSO BASE

PIAZZA PERTINI

ore 19:00 musica: dj La Regina con i suoi set

SAN CIRIACO STREET FOOD cibi di strada, punti ristoro, musica

TEATRO DELLE MUSE

ore 21:00 UMBERTO GALIMBERTI "L'io e il Noi". Il primato della relazione"

MERCOLEDI 1° MAGGIO

MOLE VANVITELLIANA

scopri l'arte giocando con il FAMILY KIT! MISTERO ALLA MOLE

disponibile tutti i giorni su prenotazione – costo € 5,00

biglietto ingresso ridotto per adulti accompagnatori € 12,00 – bambini gratuito fino a 14 anni

FIERA DI SAN CIRIACO

dall'1 al 4 maggio

Viale della Vittoria: LA GRANDE FIERA ambulanti, sapori tipici

Corso Garibaldi: IL MERCATINO artigianato

Piazza Cavour: CAMPIONARIA

Piazza Pertini: SAN CIRIACO STREET FOOD cibi di strada, punti ristoro, musica

ore 19:00 musica: WALT DUST con cover italiane

APERTURA STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTONOVO

a cura dei volontari del FAI delegazione ANCONA

DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

apertura 1° maggio: 14:00 – 19:30

PINACOTECA CIVICA

apertura 1° maggio: orario continuato 10:00 – 19:00

MUSEO OMERO

MERCOLEDI 1° MAGGIO APERTO DALLE 10:00 ALLE 13:00 E DALLE 16:00 ALLE 19:00

GIOVEDI 2 MAGGIO

MOLE VANVITELLIANA

scopri l'arte giocando con il FAMILY KIT! MISTERO ALLA MOLE

disponibile tutti i giorni su prenotazione – costo € 5,00

biglietto ingresso ridotto per adulti accompagnatori € 12,00 – bambini gratuito fino a 14 anni

FIERA DI SAN CIRIACO

dall'1 al 4 maggio

Viale della Vittoria: LA GRANDE FIERA ambulanti, sapori tipici

Corso Garibaldi: IL MERCATINO artigianato

Piazza Cavour: CAMPIONARIA

Piazza Pertini: SAN CIRIACO STREET FOOD cibi di strada, punti ristoro, musica

ore 19:00 musica: DAVID MAZZONI in duo

VENERDI 3 MAGGIO

MOLE VANVITELLIANA

scopri l'arte giocando con il FAMILY KIT! MISTERO ALLA MOLE

disponibile tutti i giorni su prenotazione – costo € 5,00

biglietto ingresso ridotto per adulti accompagnatori € 12,00 – bambini gratuito fino a 14 anni

LA LUNA AI BAMBINI – Corso Stamira 61

DIECI PICCOLI GIALLI

10 storie per creare soluzioni ad ogni enigma

incontri di Storytelling per bambini della scuola primaria – fino al 31 maggio

FIERA DI SAN CIRIACO

dall'1 al 4 maggio

Viale della Vittoria: LA GRANDE FIERA ambulanti, sapori tipici

Corso Garibaldi: IL MERCATINO artigianato

Piazza Cavour: CAMPIONARIA

Piazza Pertini: SAN CIRIACO STREET FOOD cibi di strada, punti ristoro, musica

ore 19:00 musica: Banda Marky cover band di Lucio Battisti

VISITE GUIDATE "SCRIGNI SACRI"

itinerario guidato attraverso le principali chiese e piazze del centro storico, fino agli arazzi rubensiani del Museo diocesano

partenza ore 14:30 dalla chiesa di S. Maria della Piazza

gratuito – da venerdi 5 aprile

SELVA DI GALLIGNANO

Festa di Primavera – Evento dedicato ai bambini ed alle famiglie

h: 16:00 – Spettacolo di Teatro Selvatico: “Cailleach, la signora delle stagioni”

A seguire: Laboratorio con Chiara de “La Casa di Leo”

MUSEO OMERO

ORE 17:00 sala conferenze

appuntamento del ciclo di CONVERSAZIONI SULL'EREDITA' DI LUIGI VANVITELLI NELLE MARCHE PONTIFICIE DAL TITOLO "Il contesto napoletano e la comittenza borbonica"

"DUE GIORNI PER IL SALESI" 17° edizione

ore 20:00 presso SEEBAY HOTEL di Portonovo cena e intrattenimento musicale

con la partecipazione di Lucia Fraboni e Francesco Favi. Conduce la serata Andrea Carloni

L'AVIS comunale di Ancona organizza

ANCONACAMMINA

ore 21:00 camminata ludico-motoria "Collemarino – Falconara M."

http://www.avis.it/ancona

SABATO 4 MAGGIO

MOLE VANVITELLIANA

scopri l'arte giocando con il FAMILY KIT! MISTERO ALLA MOLE

disponibile tutti i giorni su prenotazione – costo € 5,00

biglietto ingresso ridotto per adulti accompagnatori € 12,00 – bambini gratuito fino a 14 anni

L'ALTRO MERCATINO DEGLI ARCHI

SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE

Il mercato come luogo di scambio culturale. Incontri e laboratori aperti a tutti

Monica Rafaeli (Kor Ceramiche) Laboratorio di ceramica artistica

FIERA DI SAN CIRIACO

dall'1 al 4 maggio

Viale della Vittoria: LA GRANDE FIERA ambulanti, sapori tipici

Corso Garibaldi: IL MERCATINO artigianato

Piazza Cavour: CAMPIONARIA

Piazza Pertini: SAN CIRIACO STREET FOOD cibi di strada, punti ristoro, musica

ore 19:00 musica: dj La Regina con i suoi set

ore 18: Piazza del Papa CONSEGNA DELLE CIVICHE BENEMERENZE

a cura del Comune di Ancona

ore 19: Piazza Diaz TOMBOLA DI SAN CIRIACO

a cura della Croce Gialla

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

apertura 4 maggio (San Ciriaco): 14:00 – 19:30

PINACOTECA CIVICA

apertura 4 maggio (San Ciriaco): orario continuato 10:00 – 19:00

MUSEO OMERO

SABATO 4 MAGGIO APERTO DALLE 10:00 ALLE 13:00 E DALLE 16:00 ALLE 19:00

MOLE VANVITELLIANA

META GALLERY – La mostra immersiva

prolungata la possibilità di visita alla galleria immersiva “BELLO E' IL BRUTTO E BRUTTO E IL BELLO”, visitabile con visori VR anche nelle giornate di sabato e domenica dalle 16:30 alle 18:30

DOMENICA 5 MAGGIO

MOLE VANVITELLIANA

META GALLERY – La mostra immersiva

prolungata la possibilità di visita alla galleria immersiva “BELLO E' IL BRUTTO E BRUTTO E IL BELLO”, visitabile con visori VR anche nelle giornate di sabato e domenica dalle 16:30 alle 18:30

INCANTO SULLE VIE DI FRANCESCO 2024

dalle ore 15: passeggiata intervallata da alcune tappe:

partenza: Porto Antico (banchina 1 "San Francesco"

chiesa di Santa Maria della Piazza

Cattedrale di San Ciriaco

Chiesa di San Francesco alle Scale: esibizione corale Cristo Re di Numana

ore 19: Comando Militare Esercito Marche Caserma "Falcinelli", ex convento fondato da San Francesco: esibizione corale Brunella Maggiori di Jesi; a seguire proiezione video

"DUE GIORNI PER IL SALESI" 17° edizione

a partire dalle ore 14:30 Spiaggia Bagni da Franco (lato Molo – Marcello – Emilia)

caccia al tesoro per bambini, spettacolo di magia comica e bolle di sapone: Compagnia GiocaSorrizo con Mago Tony e Mago Baldo. Truccabinbi. Stone Balancing. Il fantastico mondo di Spider-Man. UCRM: unità cinofile molecolari del soccorso alpino.

ore 17:00 principesse, principi e supereroi: associazione Fantasia, sogno e realtà

SPAZIO PRESENTE – via Buoncompagno

FESTIVAL DEL PENSIERO PLURALE Ancona 2024 – PERCORSI DI AMORE

ore 18:00 LA BIBLIOTECA FILOSOFICA – incontro con gli autori

SILVIA SALVARANI "Come le fogli d'autunno – riflessioni fotografiche"

presenta Rodolfo BERSAGLIA

MUSEO OMERO

DOMENICA 5 MAGGIO APERTO DALLE 10:00 ALLE 13:00 E DALLE 16:00 ALLE 19:00

PIAZZA DEL PAPA

ore 18:30 concerto dei 5.5 FUNK FIVE (Chicco Allotta con Danny Losito, Cico Cicognani, Matta Rhymast, Danilo Brugnini)

LUNEDI 6 MAGGIO

MOLE VANVITELLIANA

scopri l'arte giocando con il FAMILY KIT! MISTERO ALLA MOLE

disponibile tutti i giorni su prenotazione – costo € 5,00

biglietto ingresso ridotto per adulti accompagnatori € 12,00 – bambini gratuito fino a 14 anni

TEATRO DELLE MUSE

per la rassegna ANCONA CLASSICA una stagione di grande musica

ore 21:00 GALLIANO: DA BUENOS AIRES A PARIGI

in collaborazione con Associazione Spaziomusica Ancona Jazz Festival

musiche di Piazzolla, Galliano

L'ASCENSORE DEL PASSETTO SARA' APERTO DAL 1° AL 5 MAGGIO DALLE 8 ALLE 20

=========================================================================

MOSTRE DA VISITARE

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

L'ETA' ROMANA NELLE MARCHE

dal 6 dicembre

MOLE VANVITELLIANA – sala Vanvitelli

dal 2 dicembre OPERE ANTICHE E ARTE DEL '900 della Pinacoteca Podesti

MOLE VANVITELLIANA – Sala delle Polveri

Dal FUTURISMO all'INFORMALE – capolavori nascosti nelle collezioni del Mart

PROROGATA FINO AL 2 GIUGNO

nuovi biglietti di ingresso:

intero € 12,00

ridotto € 9,00 (residenti Comune Ancona, maggiori 65 anni, soci COOP alleanza 3.0, genitori accompagnatori, gruppi min. 15 persone)

ridotto € 5,00 (ragazzi dai 14 ai 25 anni, studenti universitari, possessori biglietto MAN Marche)

1° MAGGIO, 4 MAGGIO: ORARIO CONTINUATO 10:00 – 19:00

GALLERIA D'ARTE PUCCINI – via Matteotti 31/A

mostra OSCAR PIATTELLA materia di luce – opere anni 2001-2007

dal 6 aprile al 4 maggio 2024

orari: dal mercoledi al sabato dalle 17 alle 19,30

Associazione Culturale Galleria PAPINI

presso GALLERIA PAPINI – via Bernabei 39

ore 18:00 INAUGURAZIONE mostra fotografica di PIA BACCHELLI

testo critico e presentazione di Michele Sarvadio

orari mostra: da mercoledi a a domenica 18:00 – 20:00 (1° maggio aperto)

MUSEO OMERO

COLLEZIONE DESIGN

“Oggetti alla mano” scheda d'indagine per bambini (6-10 anni) per conoscere meglio alcuni oggetti di Design che abitano la collezione

attività gratuita e senza prenotazione fruibile durante i giorni di apertura del Museo -dal 14/1

DOMENICA 5 MAGGIO: INGRESSO GRATUITO (1° domenica del mese)

==============================================================================

PORTA AD ACQUA DELLA MOLE

durante gli orari di apertura della Mole

=====================================================================

ANCONA SOTTERRANEA

alla scoperta della città sotterranea

Cisterne della fonte del Calamo – Cisterne di Piazza Stamira

MUSEO OMERO

orario invernale: aperto il pomeriggio: dal martedi al sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00

la domenica e festivi anche la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00

MERCOLEDI 1° MAGGIO, SABATO 4 MAGGIO E DOMENICA 5 MAGGIO APERTO DALLE 10:00 ALLE 13:00 E DALLE 16:00 ALLE 19:00

Biblioteca BIBLIOLANDIA – Collemarino – piazza Galilei

orari: martedi: 10-13 e 15-18

mercoledi 10-13

giovedi 15-18

lunedi e venerdi su appuntamento per le scuole

PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI”

SPOSTAMENTO TEMPORANEO PRESSO LA MOLE VANVITELLIANA

orari apertura: LUNEDI CHIUSO

mart- ven 16-20 (mattino aperto solo su prenotazione per scuole e gruppi)

sab.- dom. – festivi 10-19

la biglietteria chiude sempre un'ora prima della struttura

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE

via Ferretti (Palazzo Ferretti) – 60121 Ancona

ORARI Martedi 08:30,13:30

Mercoledi 08:30 – 13:30

Giovedi 08:30 – 19:30

Venerdi 08:30 – 19:30

Sabato 08:30 – 19:30

Domenica 14:00 – 19:30

MUSEO DIOCESANO di Ancona "Mons. Cesare Recanatini" – piazza del Duomo

aperto il sabato e la domenica: ore 10:00-12:30 16:00-19:00

***********************

APERTURA CHIESE

CATTEDRALE SAN CIRIACO

orari: dal lunedi a domenica ore 8-12:00; 13:00-19:00

CHIESA SANTA MARIA DELLA PIAZZA

orari: martedi e mercoledi ore 10-12 e 16-18; da giovedi a domenica ore 10-18

CHIESA DEL GESU'

orari: venerdi ore 15:00 – 17:30 sabato e domenica ore 10-12:30

CHIESA DI SAN BIAGIO

dal lunedi al sabato ore 7,30-12; 15:00-19:00 domenica ore 15.00-19:00

CHIESA SANTA MARIA – PORTONOVO

visite guidate a contributo libero