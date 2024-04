Comunicati di Campionato 211DIV-212DIV-GIUDICE SPORTIVO E PROGRAMMA SUPERCOPPA

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 27 e 28 APRILE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 27 e 28 Aprile 2024

19^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ALESSANDRIA

ARZIGNANO V.

GIANA ERMINIO

MANTOVA

NOVARA

PADOVA

PRO SESTO

TRENTO

VIRTUS VERONA

GIRONE B

LUMEZZANE

L.R. VICENZA

ATALANTA U23

PERGOLETTESE

LEGNAGO SALUS

FIORENZUOLA

TRIESTINA

PRO PATRIA

RENATE

PRO VERCELLI

ANCONA

AREZZO

CARRARESE

CESENA

FERMANA

GUBBIO

OLBIA

PINETO

VIRTUS ENTELLA

VIS PESARO

LUCCHESE

SESTRI LEVANTE

PONTEDERA

PERUGIA

PESCARA

RIMINI

TORRES

RECANATESE

JUVENTUS NEXT GEN

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

BRINDISI

CASERTANA

CATANIA

JUVE STABIA

LATINA

MONOPOLI

MONTEROSI TUSCIA

POTENZA

GIUGLIANO

CROTONE

TURRIS

SORRENTO

BENEVENTO

PICERNO

TARANTO

ACR MESSINA

FOGGIA

VIRTUS FRANCAVILLA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

Silvano Torrini, nella seduta del 29 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente

si riportano:

GARE DEL 27 e 28 APRILE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno

del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO,

AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, JUVE STABIA, FERMANA,

FOGGIA, GUBBIO, LATINA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TRENTO,

TARANTO, TRIESTINA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa

di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze

dannose;

– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;

– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo

Giudice di non particolare gravità;

– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti

delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

AVELLINO per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva

Sud Anello Superiore, al 20° minuto del secondo tempo per circa un minuto, intonato un

coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei

principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF

(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali

insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di

origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di

tipo razziale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi

adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. al 2°, 3°, 15°, 22°, 23° e 25° minuto del primo tempo sei bengala sul terreno di gioco

all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, così determinando, in cinque delle

predette occasioni, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 15 secondi per

ciascuna volta per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;

2. durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 27° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della

Squadra avversaria, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti e le sospensioni della gara necessarie per il ripristino delle

condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti:

1. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 20, incappucciati e con il viso coperto) a fine

partita, dopo avere scavalcato la recinzione, entrati nel recinto di gioco per togliere con la

forza le maglie da gioco ai calciatori della propria Squadra, alcuni di essi rincorrendo i

giocatori fin dentro gli spogliatoi venendo allontanati, soltanto dopo due minuti, grazie

all’intervento degli Steward;

2. nell’aver danneggiato la serratura della porta dei bagni loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità e la gravità della

condotta posta in essere sub 1), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in

trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc.

fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.800,00

VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti

pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo

tempo, tre fumogeni all’interno dello stesso Settore, di cui uno è terminato nel parterre

della Gradinata, provocando ustioni ad uno spettatore che veniva portato al Pronto

Soccorso.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta

posta in essere (con conseguente ferimento di uno spettatore), considerate le misure

previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S

(r. proc. fed. r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

PADOVA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Varco Est L, integranti

pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel

proprio Settore, senza conseguenze;

2. lanciato, al 23° e 24° minuto del primo tempo, due petardi di notevole potenza,

all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Tribuna Varco Est L, intonato, a

fine gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due

volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non

si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena

all’interno del recinto di gioco;

B) per avere i suoi raccattapalle, al termine della gara durante i sei minuti di recupero,

tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la ripresa del gioco,

restituendo i palloni in modo lento, così provocando la reazione dei componenti della

panchina avversaria.

Misura della sanzione, in cumulo, in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in

essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti

pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara,

durante la premiazione della loro squadra, un bengala che colpiva la copertura in plastica

posta all’altezza del cancello ubicato tra le due panchine, determinando, con tale

condotta, un principio di incendio spento prontamente dai Vigili del Fuoco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che i fatti sopra indicati sono connotati

da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e

provocato un principio di incendio, e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r.

proc. fed.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’aver lanciato:

1. al 13° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo, senza conseguenze;

2. al 9°, 10°, 11°,16° e 20° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di

gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata

disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r.

c.c.).

AMMENDA € 900,00

FIORENZUOLA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo

tempo di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta e la particolare rilevanza del ritardo in considerazione della

necessità di garantire la contestualità dell’inizio delle gare su tutti i campi (r. Arbitrale,

supplemento r. Arbitrale, r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze

pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,

supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’aver lanciato ad inizio gara, al 17° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo

tempo, tre fumogeni all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi adottati (r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CATANIA

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95%), posizionati nel Settore Curva Nord,

dal 59° al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei

tifosi di altra squadra;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza

conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’aver lanciato, dopo il termine della gara, un petardo nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, in particolare che il petardo è stato lanciato al passaggio

della propria squadra, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e

considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza

conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze,

considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi

igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in

trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

RECANATESE per avere, un suo tesserato, al termine della gara, sferrato un pugno contro

la parete in plexiglas della panchina danneggiandola.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica,

obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza

commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici

loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in

trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posto all’interno dello

stesso Settore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in

trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni

se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Nord

Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del

primo tempo per due volte e al termine della gara, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerato che la società

sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

(r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 MAGGIO 2024 ED €

500,00 DI AMMENDA

ZOCCHI MORENO GINO

(PONTEDERA)

A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi blasfeme per contestarne l’operato;

B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a tenere un comportamento

irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma

1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi

enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Assistente

Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MAGGIO 2024 ED €

500,00 DI AMMENDA

DE VITA FABIO

(RIMINI)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e non corretta nei

confronti dell’Arbitro in quanto, proferiva frasi minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 MAGGIO 2024 ED €

500,00 DI AMMENDA

MAGONI OSCAR

(RENATE)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del responsabile dei

raccattapalle della squadra avversaria proferendo frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti per

contestare il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANGLA COSIMO

(TARANTO)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti

di un calciatore della sua squadra, in quanto, a gioco fermo, a seguito della sua sostituzione, si

scagliava verso lo stesso e lo strattonava per la maglia, fino a spingerlo contro la panchina.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le

modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CAGNAZZO ANTONIO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei

confronti di un avversario, in quanto alzandosi dalla panchina, tratteneva il pallone, così ritardando la

ripresa del gioco, e proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le

modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAVANEL MASSIMO

(RENATE)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,

in quanto entrava sul terreno di gioco per circa 20 metri per dissentire nei confronti di una sua

decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DONATI MASSIMO

(LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (III INFR)

FONTANA GAETANO

GALLO FABIO

(LATINA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUSSA GIOVANNI

BORDIN ROBERTO

(PERGOLETTESE)

(TRIESTINA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCI RENZO

GIUNTA LORENZO

(MONTEROSI TUSCIA)

(VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SEMPRINI MAURO

(FERMANA)

per avere, al termine del primo tempo tenuto una condotta violenta e non corretta verso un calciatore

avversario in quanto: si alzava dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e provava a venire a contatto

con il calciatore avversario FRANCHINI SIMONE; nel frangente un altro calciatore avversario si

frapponeva tra loro per impedire il contatto e il SEMPRINI prendeva con entrambe le mani il collo di

quest’ultimo lasciando la presa dopo circa dieci secondi, senza conseguenze; infine nel lasciare il

terreno di gioco, proferiva parole ingiuriose nei confronti del FRANCHINI medesimo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano

conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l’essere il fatto stato commesso

con il pallone non a distanza di gioco e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal

colpo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAMBRUGHI ALESSANDRO

(PERGOLETTESE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un

tesserato avversario in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BARRANCA FRANCESCO

(PRO SESTO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti

di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si avvicinava in maniera provocatoria stringendogli

con lieve entità il collo con una sola mano per circa due secondi, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico

dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell’avversario attinta di

particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAROSSO ALESSANDRO

(FERMANA)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

PERNA FABIO

(GIANA ERMINIO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un

tesserato avversario in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GEGA ERTIJON

(ALESSANDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIANDONATO MANUEL

ARTISTICO GABRIELE

DAFFARA MANUEL

(FERMANA)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

(VIRTUS VERONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

NIANG OUSMANE

PETRUNGARO LUCA

LOMBARDI LUCA

FLORIO MATTIA

QUACQUARELLI GABRIELE

LORA FILIPPO

BEGHELDO GIANMARCO

NICASTRO FRANCESCO

(FERMANA)

(FERMANA)

(PINETO)

(PRO SESTO)

(RIMINI)

(TORRES)

(VIRTUS VERONA)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CELLA STEFANO

DI PAOLA MANUEL

(ANCONA)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MINOTTI GABRIELE

PAGANINI LUCA

MONTEBUGNOLI MATTEO

(GIANA ERMINIO)

(LATINA)

(OLBIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BASSO GIANMARCO

DELI FRANCESCO

MONACO SALVATORE

RUSSO FEDERICO

BASSO RICCI ALBERTO

KHAILOTI OMAR

BARTOLOMEI PAOLO

MEROLA DAVIDE

FORNITO GIUSEPPE

SASSI JACOPO

FIORINI MATTIA

PINZAUTI LORENZO

RAGGIO GARIBALDI SILVANO

CONTILIANO NICOLO’

GASBARRO ANDREA

(ANCONA)

(CASERTANA)

(CATANIA)

(LUCCHESE)

(LUMEZZANE)

(NOVARA)

(PERUGIA)

(PESCARA)

(PRO SESTO)

(PRO VERCELLI)

(RECANATESE)

(RENATE)

(SESTRI LEVANTE)

(SPAL)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

FERRARI FRANCO

DI MUNNO ALESSANDRO

(L.R. VICENZA)

(NOVARA)

ARBOLEDA CHRISTIAN

MAZZOLO FRANCESCO

(OLBIA)

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PANICO GIUSEPPE ANTONI

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN

SCIACCA GIACOMO MICHELE

YABRE MOUSTAPHA

MARTIC MANUEL

GALLO ANDREA

(CARRARESE)

(CARRARESE)

(CASERTANA)

(GIUGLIANO)

(LEGNAGO SALUS)

(PICERNO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MARTINA ALESSANDRO

CASINI RICCARDO

BRIGNANI FABRIZIO

IACCARINO GENNARO

VITERITTI ORLANDO

BELLODI GABRIELE

VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN

JAOUHARI ZAID

LUCIANI ALESSIO

SANTINI CLAUDIO

(ANCONA)

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

(MANTOVA)

(MONOPOLI)

(MONOPOLI)

(OLBIA)

(PADOVA)

(PERGOLETTESE)

(TARANTO)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI

DE ROSE FRANCESCO

VARONE IVAN

BOCIC MILOS

D’ORAZIO LUDOVICO

MARINO ANTONIO

CALI’ MICHELE

FREDIANI MARCO

TONOLI DANIEL

FRANCHINI SIMONE

DI MARIO STEFANO

PORTANOVA DENIS

(BENEVENTO)

(CESENA)

(CESENA)

(FIORENZUOLA)

(LATINA)

(LATINA)

(LUMEZZANE)

(MONTEROSI TUSCIA)

(PERGOLETTESE)

(PESCARA)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOVE DAVIDE

MORA LUCA

MASELLI SERGIO

DI MASSIMO ALESSIO

MENSAH DAVIS

ALLEGRETTO ANDREA

GILLI MATTEO

(CROTONE)

(FIORENZUOLA)

(GIUGLIANO)

(GUBBIO)

(MANTOVA)

(PICERNO)

(PICERNO)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN

GIGLI NICOLO’

LAARIBI MOHAMED

PUCCIARELLI MANUEL

(POTENZA)

(RIMINI)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIUNTA FRANCESCO

CHIOSA MARCO

MUHAMETI ENDRI

MASCIANGELO EDOARDO

ZANON SIMONE

NDOJ EMANUELE

PAPONI DANIELE

PIAZZA ANDREA

GRECO STEFANO

DJIBRIL MALIK

CELESIA CHRISTIAN

DE RISIO CARLO

MENEGALDO TOMMASO

FLORIANI MUSSOLINI ROMANO

STEFFE’ DEMETRIO

EGHAREVBA DESTINY EFOSA

COLOMBI SIMONE

VALENTINI NAHUEL

(ACR MESSINA)

(AREZZO)

(ATALANTA U23)

(BENEVENTO)

(CARRARESE)

(CATANIA)

(FERMANA)

(GIANA ERMINIO)

(GUBBIO)

(LUCCHESE)

(MANTOVA)

(MONOPOLI)

(NOVARA)

(PESCARA)

(POTENZA)

(RECANATESE)

(RIMINI)

(SPAL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARONI RICCARDO

FEMIA NICOLAS FEDERICO

CARRETTA MIRKO

COMI GIANMARIO

ALAGNA MANUEL

SILIPO ANDREA

GAGLIARDI LORENZO

KRISTOFFERSEN JULIAN

CITI ALESSANDRO

PELAMATTI ANDREA

RAIMO ALESSANDRO

OMBRA FRANCESCO

KUJABI KALIFA

(ALBINOLEFFE)

(ALESSANDRIA)

(CASERTANA)

(CROTONE)

(LUCCHESE)

(MONTEROSI TUSCIA)

(PONTEDERA)

(PRO SESTO)

(PRO VERCELLI)

(RECANATESE)

(RECANATESE)

(RENATE)

(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZONA SAMUELE

CARIOLATO FABIO

GHISOLFI MATTEO

DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE

BALBO GIACOMO

TOSI RICCARDO

(ACR MESSINA)

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

(AUDACE CERIGNOLA)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(LEGNAGO SALUS)

(LEGNAGO SALUS)

FEDEL GIACOMO

DE LUCA GIUSEPPE

DOLDI FILIPPO

GHIRINGHELLI LUCA

IULIANO SIMONE

(MANTOVA)

(PERGOLETTESE)

(PERGOLETTESE)

(SPAL)

(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

