(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

LA LEGA PRO PREMIA IL CESENA ALLO STADIO “MANUZZI”

Cesena, 28 aprile 2024. Celebrazioni ufficiali per il Cesena dopo la conquista della prima posizione nel girone B della Serie C NOW.

Il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, insieme al Segretario Generale Emanuele Paolucci, ha premiato la società romagnola, che ha potuto finalmente alzare al cielo il trofeo davanti ai propri tifosi dopo la vittoria del “Manuzzi” contro il Perugia (2-0 il risultato, in rete Prestia e Corazza).

“Siamo molto contenti, come Serie C NOW, di essere qui a festeggiare il Cesena in quella che è una giornata storica. Questo successo si porta dietro un significato molto ampio: è il successo dei giovani, dei ragazzi del vivaio. Nella storia del Cesena i giovani rappresentano un elemento identitario, come nella storica promozione con Osvaldo Bagnoli e un giovanissimo Massimo Bonini. Anche questa volta, aver puntato su di loro è stata la chiave per disputare un campionato straordinario. La Lega Pro ha già dimostrato di voler incentivare la produzione di talenti partendo dai settori giovanili e, grazie alla Riforma Zola e alle nuove regole sul minutaggio, raddoppieranno i premi per i club. Quella dei giovani è la nostra missione e continueremo su questa strada. Al Cesena, alla proprietà Aiello, ai dirigenti e a tutti i calciatori vanno il mio ringraziamento e i miei complimenti per una promozione che ha grande valore per tutto il calcio italiano” – queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente Matteo Marani in conferenza stampa.

Link: https://www.lega-pro.com/la-lega-pro-premia-il-cesena-allo-stadio-manuzzi

