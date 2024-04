“Spazi per i sogni” a Sassari con Monumenti Aperti

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

4/5 maggio 2024

guida ai monumenti

http://www.monumentiaperti.com

5 Maggio 2024

SASSARI

Monumenti Aperti

Comune di Sassari

Assessorato alla Cultura

Monumenti Aperti, 1997 – 2024

MONUMENTI APERTI 2024

4/5 MAGGIO

Ventottesima edizione

Ormai il traguardo dei trent’anni di vita è sempre meno

lontano. Nel 2024 Monumenti Aperti celebra la sua

XXVIII edizione e il trend fa registrare un segno “più”

nell’Isola: più Comuni (circa 80 quelli che aderiscono

alla rete del progetto), più nuovi ingressi (sono 11), fra

Nord e Sud della Sardegna. Ciò significa più scuole,

più associazioni, più studenti e volontari coinvolti. Più

comunità. Continua, quindi, la crescita di partecipazione e consapevolezza, si allargano i confini di conoscenza delle bellezze del nostro patrimonio culturale.

“Spazi per i sogni”, il tema di quest’anno. Perché ogni

comunità crea, conserva e tramanda, racchiude tesori

da scoprire: un museo, un sito archeologico, una villa

antica o un palazzo storico, un’architettura moderna.

“Sogni”, appunto, che sono stati costruiti e si sono realizzati, e che sono diventati memoria ed eredità culturale. Da trasmettere alle giovani generazioni, il grande

motore, l’anima di Monumenti Aperti, il più importante

– crediamo di poterlo affermare – percorso di educazione al patrimonio che è nato e si svolge nella nostra

regione. Una buona pratica che nel tempo ha attecchito

anche in altri territori nella Penisola. E le prospettive

ci incoraggiano, nel medio e lungo periodo, perché

Monumenti Aperti fa segnare un altro “più”: aumenteranno significativamente le regioni attrici, grazie a un

progetto nazionale in rampa di lancio. Tutto questo – è

più di un auspicio, un passaggio fondamentale concreto – non potrà che sfociare in modo definitivo nella costituzione della Fondazione di Comunità di Patrimonio

denominata proprio come il progetto che ci appartiene.

Prosegue, dunque, il nostro lungo cammino. Come quei

Cammini che amava calcare Linetta Serri, scomparsa recentemente, a cui vogliamo dedicare questa edizione

della manifestazione. Per dieci anni costante punto di

riferimento nella nostra associazione, ha portato in dote

statura intellettuale, spessore umano, passione civile,

insieme al suo bagaglio di esperienze e competenza:

insegnante, rappresentante delle istituzioni regionali,

sindaca del suo paese d’origine, Armungia, presidente dell’Anci Sardegna, sempre al servizio dei cittadini

e delle comunità. Un esempio per Monumenti Aperti.

Da seguire e non dimenticare.

Massimiliano Messina

Presidente Imago Mundi OdV

scuola di libertà

Monumenti Aperti Sassari

Informazioni utili

In copertina: Palazzo Ducale, Sala Giunta

La sala, comunicante con la stanza del Sindaco, è caratterizzata

dal caminetto in marmo con motivi classicisti. La sala Giunta presenta una volta affrescata e pareti tappezzate di colore rosso sulle

quali sono esposte pregevoli opere pittoriche raffiguranti San Gavino (XVII secolo) e l’Arrivo del simulacro della Vergine accolto dai

consiglieri civici a Porto Torres (XVII) secolo.

Foto di copertina e dei monumenti

Archivio fotografico del Comune di Sassari

LEgENdA

Avvertenze

Eventi (concerto, spettacolo o mostra)

Per maggiori informazioni

Punto Informazioni Monumenti Aperti

Sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 sarà presente in piazza d’Italia l’Infopoint

dove si potranno ricevere informazioni sui monumenti,

sugli eventi e sui percorsi di visita.

Visite guidate con servizio di interpretariato LIS

(Lingua Italiana dei Segni)

In collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione

e l’assistenza dei Sordi ONLUS – Sezione provinciale di

Sassari. Sabato 4 maggio incontro in piazza Castello alle

ore 18. Domenica 5 maggio incontro in piazza d’Italia

alle ore 15 e 18.

orario delle visite nei siti

Salvo diverse indicazioni i monumenti saranno visitabili

sabato 4 maggio dalle 17 alle 21 e domenica 5 maggio

dalle 10 alle 21.

Gli orari sono indicati in ogni pagina della guida.

Nelle chiese le visite verranno sospese durante le funzioni religiose.

gli orari di apertura di alcuni monumenti potrebbero non coincidere con quelli della manifestazione. gli

orari speciali sono indicati in corrispondenza delle

singole schede.

Bus turistico

Bus turistico scoperto gratuito (28 posti)

Tour panoramico di 50 minuti

Sabato 4 maggio: ogni ora dalle 17 alle 20

Domenica 5 maggio: ogni ora dalle 10 alle 13

e dalle 17 alle 20

Partenza da piazza d’Italia.

La guida turistica a bordo illustrerà ai passeggeri la storia

e le tradizioni della nostra città.

In collaborazione con l’Azienda Trasporti Pubblici di

Sassari

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

Monumenti Aperti 2024

Eventi

SABAto 4 MAggIo

ore 16 – Piazza Castello – Raduno degli studenti

ore 16.30 – Piazza Castello

Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari

dalle 17 alle 20.30 – Palazzo d’Usini

Biblioteca Comunale di Sassari

Intermezzi musicali – Studenti del Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D.A. Azuni”

dalle 17 alle 21 – MUNISS

Museo di Ateneo dell’Università di Sassari

Via Piandanna 4

Laboratori di Entomologia, rivolto a curiosi di tutte le

età: “Insetti cibo del futuro?”

Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari

ore 19 – Palazzo Infermeria San Pietro (giardino)

Largo Infermeria San Pietro

Monumenti Aperti in musica. Concerti per la cultura

Insieme Vocale Nova Euphonia

dalle 21 alle 23 – Scuola primaria di San donato

Percorso teatrale con il ricordo di Franco Enna, alcune

donne mitologiche sarde (Sa Coga, Sas Panas, S’Accabadora e le Janas) e gli antichi mestieri della vecchia Sassari.

Istituto Comprensivo San Donato

SABAto 4 E doMENICA 5 MAggIo

Sabato 4 maggio dalle 17 alle 21

domenica 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21

Casa del gremio dei Muratori, Corso F. Vico n. 14/A

Visita guidata a cura del Gremio dei Muratori

Sabato 4 maggio dalle 17 alle 20

domenica 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Palazzo dell’Università

Visite guidate ogni ora per bambini tra i 3 e gli 11 anni a

cura degli studenti dell’Università degli Studi di Sassari

– Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione. Al termine del percorso i bambini riceveranno

un attestato di partecipazione con l’augurio di essere

futuri studenti universitari.

Statua di giovane Bacco

esposta nelle Stanze del Duca

6 PalazzoImago

Mundi OdV

Ducale.

ore 18 – Palazzo dell’Insinuazione

“C’era una volta”

Performance di danza e canto sul mondo delle fiabe a

cura della Scuola di danza, musical e teatro Scarpette

Rosse® ASD e APS di Sassari diretta da Laura Deriu e

Margherita Massidda

Archivio Storico del Comune di Sassari

Monumenti Aperti Sassari

ore 19 – Palazzo dell’Insinuazione

“Se puoi sognarlo puoi farlo”

Presentazione del libro “Tutto si allena”, 30 storie di

persone che hanno cambiato la loro vita grazie a Camminata Metabolica® – Intervengono Claudia Arobba e

Roberto Biondi, trainers di Camminata Metabolica® per

Sassari e provincia.

Archivio Storico del Comune di Sassari

doMENICA 5 MAggIo

dalle 10 alle 14 – Palazzo d’Usini

Biblioteca Comunale di Sassari

Intermezzo musicale

Studenti del Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D.A. Azuni”

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

Padiglione tavolara – Salone delle Botteghe

Laboratorio orafo in collaborazione con l’impresa artigiana Raffaele Pirisi di Fonni

Confartigianato Imprese Sassari

dalle 11 alle 13 – Biblioteca Universitaria di Sassari

Presentazione del libro di Antonio Arcadu e Daniele Dettori

“La festa della bellezza. La Cavalcata Sarda”

Fotografia a cura di Francesco Merella e Giuseppe Frigau.

L’opera ripercorre le edizioni susseguitesi di anno in

anno, ritrae i suoi protagonisti e porta in luce gli aspetti

meno conosciuti della manifestazione.

Biblioteca Universitaria di Sassari

dalle 17 alle 18 – Casa tomè

Intermezzo musicale

Scuola Civica di Musica di Sassari

ore 17.00 – Partenza dalla sede in via roma, con tappe

all’Istituto Comprensivo Farina – San giuseppe, Palazzo

della Provincia, Palazzo giordano-Apostoli, Palazzo Banco di Sardegna, piazza Castello, piazza Azuni e piazza

tola, duomo di San Nicola. Per terminare a Villa Sant’Elia “Villa La Mimosa”, dove si visiteranno le sale storiche.

“Corsa Futurista” VII Edizione – Sfilata di auto d’epoca

e personaggi con abiti che ricordano la fusione tra l’eleganza Belle Epoque e i furori utopistici delle avanguardie artistiche, con uno sguardo alle tendenze contemporanee. Quest’anno saranno presenti anche i bambini

delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Farina – San

Giuseppe, con abiti del 1930.

Club “Il Volante”

ore 17.45 – Palazzo d’Usini

Presentazione del libro “La Torres è per sempre” di Giovanni Tola

Biblioteca Comunale di Sassari

ore 19.15 – Cattedrale di San Nicola (scalinate)

Monumenti Aperti in musica. Concerti per la cultura

Corale Studentesca Città di Sassari

Imago Mundi OdV

MoStrE Ed ESPoSIZIoNI

SABAto 4 E doMENICA 5 MAggIo

Sabato 4 maggio dalle 17 alle 21

domenica 5 maggio dalle 10 alle 21

Palazzo ducale – Sala duce

Immagini e ricordi del concorso “Il balcone fiorito” nel

centro storico di Sassari. Il Garden Club, trent’anni a difesa

dell’arte e della bellezza: 1994 – 2024

Mostra fotografica

Comune di Sassari in collaborazione con Garden Club

di Sassari

Sabato 4 maggio dalle 17 alle 20 (ingresso gratuito)

domenica 5 maggio dalle 10 alle 20 (ingresso gratuito)

Padiglione Eugenio tavolara

“L’Onda Nuragica”

Arte, Artigianato e Design alla prova della Preistoria

Mostra a cura di Giuliana Altea, Antonella Camarda, Luca

Cheri – L’Onda Nuragica esplora l’influsso esercitato dalle

civiltà nuragica e prenuragica sull’arte e la cultura del Novecento e del contemporaneo in Sardegna, esaminando i riflessi del “discorso nuragico” in diversi ambiti della produzione

visuale. Fondazione Nivola e Comune di Sassari in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale “Giovanni Antonio Sanna” – Direzione Regionale Musei Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari, e il supporto della Fondazione di

Sardegna, di Bibanca e di ARS / Arte Condivisa in Sardegna

Sabato 4 maggio dalle 17 alle 20.30

domenica 5 maggio dalle 10 alle 20.30

Palazzo d’Usini

Esposizione della copia del 1481 de La Divina Commedia, con incisioni su disegni di Sandro Botticelli

Biblioteca Comunale di Sassari

Sabato 4 maggio dalle 17 alle 21

domenica 5 maggio dalle 10 alle 21

Santuario di Nostra Signora del Latte dolce

Esposizione dedicata alla storia del santuario con esposizione degli ex voto.

Associazione Nostra Signora del Latte Dolce

Sabato 4 maggio ore 18 inaugurazione

domenica 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20

Biblioteca Universitaria di Sassari – Via Enrico Costa 57

Personale di pittura “Pensiero nomade” di Francesca

Soggiu. Nata a Sassari passa gradualmente dal figurativo all’informale, creando una realtà assolutamente

interiore. “Pensiero nomade” racconta i grandi temi

dell’attualità quali l’immigrazione, la guerra e la condizione femminile.

Biblioteca Universitaria di Sassari

Monumenti Aperti Sassari

Elenco dei monumenti

e degli itinerari

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

1 Palazzo Ducale

a – Le Stanze del Duca

b – Le Cantine del Duca

Cattedrale di San Nicola

Museo Diocesano

Chiesa di San Michele

Archivio Storico Diocesano

Chiesa di San Giacomo

Palazzo dell’Insinuazione

Archivio Storico Comunale “Enrico Costa”

8 Palazzo di Città – Museo della Città

9 Scuola Primaria “San Donato”

dENtro LE MUrA

10 Palazzo Infermeria San Pietro

11 Chiesa di Sant’Andrea

12 Fontana di Rosello

oLtrE LE MUrA

Palazzo Banco di Sardegna

Palazzo Segni

Museo storico della Brigata Sassari

Palazzo della Provincia

Palazzo Giordano Apostoli

Palazzo Fondazione di Sardegna

Biblioteca Universitaria

Casa Santi Angeli

Casa Cugurra

Scuola elementare di San Giuseppe

Villa Sant’Elia (Villa La Mimosa)

Padiglione “Eugenio Tavolara”

Polo museale Santa Maria di Betlem

Cripta della Chiesa di Sant’Agostino

CIttà E tErrItorIo, trA StorIA E NAtUrA

33 MUNISS – Museo di Ateneo dell’Università

degli Studi di Sassari

34 Chiesa della Madonna di Montserrat

35 Museo MAS.EDU

36 Santuario di N.S. del Latte Dolce

37 Chiesa campestre di Sant’Orsola

38 Chiesa di San Gavino Martire in Bancali

39 Chiesa campestre di San Francesco

40 Santuario prenuragico di Monte d’Accoddi

13 Palazzo Quesada di San Sebastiano

14 Palazzo d’Usini – Biblioteca Comunale

Casa Tomè

Palazzo dell’Università

Palazzo di Porta Nuova

Seminario Arcivescovile Turritano

Biblioteca Diocesana

ItINErArI

• Thàmus, Sassari museale e culturale

• Ville Liberty nel quartiere Cappuccini

• I sentieri rurali

• I sentieri naturalistici

Punto Informazioni Monumenti Aperti, Piazza d’Italia

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

Itinerari

thàMUS

SASSArI MUSEALE E CULtUrALE

Il nome Thàmus nasce dall’incontro tra il toponimo medievale della città di Thatari e il circuito museale, racchiudendo in sei lettere l’identità, la cultura e la storia

di Sassari.

Il marchio riproduce la decorazione del soffitto dell’atrio di ingresso al teatro del Palazzo di Città, sede del

Museo della Città. Fa inoltre parte del Museo la sezione

“Le Stanze e le Cantine del Duca a Palazzo Ducale”. La

rete culturale Thàmus suggerisce al visitatore un itinerario che coinvolge, oltre al Museo della Città, il Palazzo

Ducale, il Palazzo dell’Insinuazione, il Palazzo d’Usini, il

Palazzo dell’Infermeria San Pietro, la Fontana di Rosello

e, in territorio extraurbano, l’area archeologica di Monte d’Accoddi.

I siti interessati dall’itinerario sono i seguenti:

MUSEo dELLA CIttà

1A Le Stanze del Duca

1B Le Cantine del Duca

8 Palazzo di Città

rEtE CULtUrALE

Museo della Città (1A, 1B, 8)

1 Palazzo Ducale

7 Palazzo dell’Insinuazione

10 Palazzo Infermeria San Pietro

12 Fontana di Rosello

14 Palazzo d’Usini – Biblioteca Comunale

40 Santuario prenuragico di Monte d’Accoddi

Statua del vecchio dormiente,

che rappresenta simbolicamente

Imago

Mundi

OdV Monumenti Aperti Sassari

l’inverno

– Fontana

di Rosello

Monumenti Aperti Sassari

ItINErArIo dELLE VILLE LIBErtY

NEL QUArtIErE CAPPUCCINI

Com’era Sassari ai primi del XX secolo? Dopo la nascita delle prime appendici che si estesero ordinatamente

intorno alla regale piazza d’Italia, una classe di professionisti e borghesi iniziò a guardare al vicino colle di

Cappuccini come luogo ideale dove andare a vivere,

per godere di più luce e di aria pura. E così, in quel momento economico particolarmente prospero che vide

Sassari al centro di scambi commerciali con la Francia

e con gli Stati Uniti, nacque il quartiere di Cappuccini.

famiglie che lì hanno vissuto. Ad esempio, si scopriranno le vicende di un calzolaio molto talentuoso che qui

abitò e lavorò, ma anche la storia di una famiglia che

tanto apprezzò l’aria pulita del nuovo quartiere da immortalarlo con un’iscrizione in latino sulla facciata della

propria casa.

Sabato 4 maggio

Visite guidate alle ore 17–18–19

Domenica 5 maggio

Visite guidate alle ore 10–11–12–15–16–17–18–19

Partenza da viale Caprera 31 angolo viale Trento e conclusione in viale Mameli angolo via Alagon

Visite guidate a cura dell’Istituto Comprensivo Pertini – Biasi

I SENtIErI rUrALI

S. V. Cabbu d’Ispiga, Chiesa campestre di San Francesco, Monte Furru, Viadotto Ferroviario, Valle di Logulentu, Riu Gabaru, Badde Tolta, Filigheddu, S.V. Luna e

Sole, Via del Mirto, Chiesa campestre di San Francesco.

Tra i promotori del Piano di ampliamento del Fosso della Noce del 1916 ci fu l’ingegnere emiliano Teofilo Crovetti che, conquistato dalla bellezza di un’isola ancora

selvaggia, decise di trasferirsi a Sassari con la moglie e

i due figli nella villa che, ancora oggi, per la sua felice

posizione all’angolo tra viale Trento e viale Caprera, dà

il benvenuto nel quartiere.

Nel frattempo in Europa si viveva la Belle Epoque, periodo che si identificò nell’espressione artistica e decorativa dello stile liberty, l’art nouveau parigino, uno stile

che dalla natura e dai fiori traeva ispirazione e che diede origine a forme artigianali e decorative di gran gusto

estetico quali porte in legno, ringhiere in ferro battuto,

pavimentazioni in cementine e vetrate colorate che, a

distanza di un secolo, possiamo trovare a Cappuccini,

quartiere che accoglie la più alta concentrazione di ville

liberty della nostra città.

Nella passeggiata si potranno ammirare gli esterni di

alcune delle più belle ville e si racconterà la storia delle

Imago Mundi OdV

L’Amministrazione comunale di Sassari ha restituito alla cittadinanza una significativa parte del proprio

territorio grazie agli interventi di recupero di alcuni

sentieri abitualmente utilizzati nel passato e che, col

tempo, sono stati completamente dimenticati anche a

causa della fitta vegetazione che li ha ricoperti, rendendoli non più percorribili. I sentieri collegavano diverse

località tra le quali Logulentu, Badde Tolta, Eba Giara,

Filigheddu, Luna e Sole. Paesaggi e sentieri oggi facilmente fruibili, che conservano ancora testimonianze

storiche e passati usi di un territorio ricco di fascino e

ancora poco conosciuto. Gli itinerari, segnalati con la

simbologia del Club Alpino Italiano e numerati grazie

alla collaborazione della sezione di Sassari, permettono

I sentieri rurali

Monumenti Aperti Sassari

inoltre ai visitatori di conoscere agevolmente un’area di

notevole interesse naturalistico. Durante i lavori di ripristino, sono state riscoperte alcune delle antiche opere

di canalizzazione delle acque sorgive. L’area della fonte

Barca nel passato fungeva da asse principale di collegamento tra l’area di Monte Bianchinu e Logulentu. Lì

sono visibili diversi mulini ad acqua, importanti testimonianze di archeologia industriale molitoria ed idraulica:

la valle di Logulentu viene infatti chiamata la “Valle dei

Mulini” ed è da sempre caratterizzata dall’abbondanza

d’acqua e da una lussureggiante vegetazione. Le litologie affioranti in questo settore sono rappresentate da

rocce calcaree del Miocene (da 23,03 a 5,332 milioni

di anni fa). Le campagne di Logulentu erano rinomate

e menzionate dai viaggiatori dell’Ottocento, fra i quali

il Valery che così le descriveva: “La parte più piacevole

dei d’intorni di Sassari è la valle di Logulentu, ridente,

fertile, ricca d’acqua, coltivata ad aranci, ulivi, pioppi e

anche palme le cui tonalità di verde, mescolate addensate, offrono mille gradevoli sfumature”.

orArI dELLE VISItE gUIdAtE (SU PrENotAZIoNE)

Sabato 4 maggio: ore 15

Domenica 5 maggio

Mattina: ore 9.30 – Pomeriggio: ore 15.00

Visite guidate per massimo 50 persone.

Punto di incontro: Chiesa campestre di San Francesco

(Piazzale).

I SENtIErI NAtUrALIStICI

Lago di Baratz

Unico bacino naturale della Sardegna, il Lago di Baratz

è incluso in un’area Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione) e comprende un’area di alto interesse naturalistico e ambientale. L’escursione farà apprezzare le diverse

particolarità di questo territorio, dalla sua storia geologica alle diverse specie vegetali e faunistiche testimoni

della ricchezza in biodiversità di questo luogo speciale.

Sarà inoltre possibile visitare il CEAS Lago Baratz (Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità), punto di riferimento nel territorio per le tematiche relative

all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

domenica 5 maggio 2024

Visite guidate su prenotazione

Visite guidate per massimo 30 persone per gruppo

Durata escursione: 2 ore e 30 minuti circa

Difficoltà: escursione turistica, adatta a tutti

Punto di incontro: CEAS Lago Baratz, Via dei Fenicotteri

25 – Località Baratz

Orario escursioni: mattina ore 10.30; pomeriggio ore 16.00

Prenotazione obbligatoria:

Importante: i partecipanti che intendono portare in

escursione i loro amici a quattro zampe potranno farlo

solo conducendoli al guinzaglio per evitare di disturbare

la fauna selvatica.

Fotografate il QR Code

per prenotare la visita.

Lago di Baratz

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

I SItI

Sala consiliare nota anche come Sala Sciuti,

Palazzo della Provincia.

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

Palazzo ducale

Le Stanze del duca

Museo della Città

Piazza del Comune

17.00

21.00

10.00

21.00

Palazzo Ducale

Il Palazzo Ducale fu fatto costruire tra il 1775 e il 1804

da don Antonio Manca, Marchese di Mores e signore di Usini, all’indomani della sua investitura a Duca

dell’Asinara. La residenza fu realizzata abbattendo un

precedente palazzo di famiglia e inglobando nel progetto alcune “case alte” di privati confinanti. Il palazzo dal 1860 al 1878 fu sede della Prefettura prima e

dell’Amministrazione provinciale poi. Dal 1878 divenne

sede del Municipio di Sassari che l’acquistò nel 1900.

L’edificio si sviluppa su tre piani. La facciata presenta

finestre di diversa foggia e le aperture dell’ultimo piano

sono incorniciate da un originale motivo di gusto rococò. Dal portone principale si accede al grande androne

con volte complesse e scalone a tenaglia che portano al

piano nobile, dove si possono ammirare le diverse sale.

Tra queste, l’antica cappella e la sala consiliare, originariamente la sala da ballo e di ricevimento del Duca. L’attuale cortile era un giardino con alberi di aranci e limoni,

con un pozzo di forma circolare sul quale faceva mostra

di sé una statuetta di Bacco circondato da quattro busti

di marmo rappresentanti il sole, la luna, la stella e la

cometa. Oggi queste sculture sono esposte nelle sale

museali de “Le Stanze del Duca” poste al piano terra,

alla sinistra nell’androne del palazzo.

Visite guidate a cura di:

Liceo Statale “Margherita di Castelvì”

Imago Mundi OdV

17.00

21.00

10.00

21.00

La sezione museale “Le Stanze del Duca” a Palazzo

ducale si propone di completare e arricchire la visita

dell’edificio, di illustrare la storia della più importante residenza civile di Sassari e della vita che si svolgeva al suo

interno nella prima metà dell’Ottocento. L’allestimento

si sviluppa su tre stanze collegate tra loro, con ingresso

dall’atrio del palazzo: un percorso suggestivo e scenografico che vuole rievocare l’organizzazione e le funzioni

degli ambienti al tempo del Duca. Il primo vano è dedicato alla storia dell’area nella quale si trova il palazzo: gli

scavi nell’adiacente piazza Santa Caterina hanno infatti

portato alla luce i resti di abitazioni di XV-XVI secolo. Tra

i reperti esposti si ricordano diversi recipienti di maiolica

sassarese e altre maioliche policrome italiane coeve. Le

ultime due stanze sono invece dedicate alle residenze

della famiglia Manca, dal Palazzo d’Usini al Palazzo Ducale, con oggetti che

ne illustrano la vita

quotidiana:

servizi

da mensa di varia

produzione, pentole

e tegami per la cucina, recipienti da dispensa, da farmacia

e per l’igiene personale, ma anche oggetti particolari quali

due pistole. I reperti

prefigurano anche le

relazioni culturali e

commerciali dell’epoca con ceramiche di provenienza

italiana, soprattutto

ligure e napoletana,

provenzale, svizzera

e inglese.

Visite guidate a cura di:

Liceo Statale “Margherita di Castelvì”

Monumenti Aperti Sassari

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

Le Cantine del duca

Cattedrale di San Nicola

Museo della Città

Piazza Duomo

Palazzo Ducale

17.00

21.00

10.00

21.00

Nel corso degli

ultimi decenni, il

Palazzo ducale è

stato oggetto di

diversi interventi

di restauro e valorizzazione, durante

i quali sono state

condotte due campagne di indagini archeologiche,

1985 e 2006, negli

ambienti al piano

terreno distribuiti intorno al cortile centrale. Gli scavi

hanno portato alla luce cinque vani scantinati al di sotto dei piani pavimentali, probabilmente pertinenti ad

abitazioni cinquecentesche abbattute per far posto alla

costruzione del primo palazzo nobiliare dei Manca e,

successivamente, riutilizzate all’interno del nuovo palazzo costruito dal Duca dell’Asinara. “Le Cantine del

Duca” aprono al pubblico una finestra inedita su Palazzo Ducale, sede istituzionale dell’Amministrazione Comunale. Il percorso si snoda lungo una passerella sospesa sulle cantine del palazzo la cui architettura singolare

rende il luogo suggestivo e capace di suscitare grande

emozione. Tra cisterne, pozzi e pozzi neri, attraversa gli

ambienti sotterranei ed è arricchito da pannelli, disegni

e dall’esposizione di una selezione di oggetti recuperati

durante gli scavi archeologici.

Si avvisa che la sezione “Le Cantine del Duca”, per sua

natura, presenta un percorso accidentato (irregolare) e angusto.

Si invitano pertanto i visitatori ad attenersi alla massima cautela

e alle istruzioni sotto indicate, in quanto la visita avviene sotto la

diretta responsabilità dei partecipanti:

• transitare solo nel percorso indicato e secondo le modalità prescritte

• i bambini al di sotto dei 12 anni possono entrare solo se accompagnati

• usare scarpe chiuse e basse

Visite guidate ogni 45 minuti per max 20 persone a cura di:

Liceo Statale “Margherita di Castelvì”

Imago Mundi OdV

17.00

21.00

10.00

21.00

La prima notizia di una chiesa dedicata a “Sanctu Nicola

de Thatari” si trova nel Condaghe di San Pietro di Silki

risalente ai primi del secolo XII. Dopo la metà del XIII

venne edificato un tempio di stile romanico-pisano, del

quale rimangono la parte inferiore del campanile e un

tratto di muro nella sagrestia aragonese. La traslazione

canonica della sede metropolitana da Turris a Sassari

avvenuta giuridicamente nel 1441 pose il problema di

una nuova cattedrale. Il progetto di riedificazione andò

in porto solo nel 1480. L’edificio romanico, del quale

resta soltanto il campanile, venne abbattuto quasi per

intero e al suo posto venne edificato l’attuale in stile

gotico catalano. Il complesso si presenta innalzato su

pianta ad unica navata e divisa in due campate maggiori e una minore. All’incrocio col transetto si erge la cupola. Nel retro dell’altare in un ambiente in parte coevo

alla costruzione e in parte tardivo (XVIII sec.) si trova il

coro, pregevole opera lignea di ebanisti sassaresi della

seconda metà del secolo XVII. Lungo la navata si aprono quattro cappelle per parte. Originariamente avevano volte a crociera ed erano collegate con apertura ad

arco a sesto acuto. L’imponente facciata barocca, di notevole impatto ornamentale, venne innalzata i primi del

XVIII secolo e sostituì quella gotica a capanna con rosone e tre aperture ad archi a sesto acuto, una centrale e

due minori laterali. Il complesso ospita la sezione “Ori,

Argenti e Paramenti” del Museo Diocesano di Sassari,

mentre all’interno della chiesa si

ammirano la tavola trecentesca

della Madonna

col Bambino, il

coro ligneo e il

mausoleo funebre neoclassico

del Conte di Moriana.

Visite guidate a cura di:

Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano”

(visite sospese durante le funzioni religiose)

Monumenti Aperti Sassari

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

Museo diocesano

Chiesa di San Michele

Piazza Duomo

Piazza Duomo

17.00

21.00

10.00 16.00

13.00 21.00

17.00

21.00

10.00 16.00

13.00 21.00

Il Museo Diocesano di Sassari

consta di tre sezioni. La sezione Ori, argenti

e paramenti è

ospitata

nella

Cattedrale

San Nicola presso la sagrestia

aragonese

dei Beneficiati,

nell’aula capitolare e nei locali

dell’antico archivio capitolare. In

questa sezione

sono esposti antichi paramenti

liturgici, preziosi

oggetti storicamente appartenenti al Duomo

e ciò che resta dei gioielli dell’Assunta, acquisiti in un

arco di tempo che va dal XVI al XX secolo. Le altre due

sezioni del Museo sono ospitate nella Chiesa di San Michele, che accoglie dipinti dal XVI al XVIII secolo e sculture lapidee dal XVII al XIX secolo. Al centro dell’aula

è collocato il letto della Vergine Assunta nella figurazione della Dormitio Virginis. Nella cripta è ospitata la

cosiddetta sezione archeologica e della pietà popolare,

che presenta elementi architettonici della fase romanica

gotica, lapidi tombali e reperti ceramici, vitrei e metallici, oggetti devozionali ed elementi di abbigliamento

recuperati durante gli scavi archeologici effettuati tra il

1984 e il 1991.

Eretta nel Settecento, la chiesa si trova di fronte alla

Cattedrale di San Nicola. Anticamente era intitolata a

San Gavino, poiché in essa ebbe sede la confraternita

dei Bainzini (Bainzu è il nome di Gavino in dialetto logudorese), istituita nel 1616 in seguito al ritrovamento

dei corpi dei martiri Gavino, Proto e Gianuario durante

gli scavi del 1614 nella Basilica di San Gavino in Porto

Torres voluti dall’arcivescovo Manca Cedrelles. All’interno lo stemma austriaco con aquila bicipite e il motto

«quis ut Deus», situato nel lato destro della navata, attesta che la chiesa attuale è stata costruita tra il 1708 e il

1717. La chiesa è a un’unica navata coperta con volta a

botte e con abside semicircolare. Ai lati vi sono due cappelle. Il retablo ligneo è collocato nella prima cappella a

sinistra ed è composto da quattro nicchie: San Michele

(in alto) mentre affronta Satana; in basso San Gavino (al

centro), San Gianuario (a sinistra) e San Proto (a destra).

Da questa cappella si accede alla cripta che si estende a corridoio per

tutta la lunghezza

della chiesa. La sua

costruzione risale al

1600 e imita chiaramente la cripta

coeva

esistente

nella Basilica di San

Gavino a Porto Torres dove sono custodite le reliquie

dei martiri turritani.

Ospita la quadreria

e la sezione nota

come archeologica

e della pietà popolare del Museo Diocesano di Sassari.

Visite guidate a cura di:

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Guglielmo Marconi”

Visite guidate a cura di:

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Guglielmo Marconi”

e Cooperativa Aretè

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

Archivio Storico

diocesano

Chiesa di San giacomo

Piazza Duomo

Piazza Duomo

17.00

21.00

10.00 16.00

13.00 21.00

17.00

21.00

10.00

21.00

L’Archivio Storico Diocesano è stato istituito

dall’arcivescovo mons.

Salvatore Isgrò il 21 giugno 1984. È confluito

in esso il materiale delle parrocchie storiche

della Diocesi (Fondo

Quinque Libri), quello

della Curia Arcivescovile

(Fondo Arcivescovile),

quello dell’Archivio del

Capitolo (Fondo Capitolare), quello delle

cause (Fondo Tribunale)

e una pregiata raccolta

di circa 300 pergamene,

per lo più documenti

pontifici che vanno dal 1441 al 1950. Il versamento più

notevole per numero e valore storico-culturale è stato

quello dei Quinque Libri, ovvero le registrazioni di atti

di battesimo, matrimoni, morti, cresime e stati delle anime effettuate dai parroci a partire dalla fine del ‘500

fino ai primi del ‘900 delle 33 parrocchie storiche della

Diocesi. L’esigenza primaria è stata quella del riordino,

inventariazione, tutela e valorizzazione del materiale in

modo da renderlo fruibile dagli studiosi e utenti. Per

preservare gli originali è stato necessario in un primo

momento microfilmarli e successivamente digitarli. Il

risultato di tale operazione sono 1.107 bobine per un

totale di 167.527 fotogrammi, 52.976 dei quali riguardano le cinque parrocchie di Sassari.

La digitalizzazione ha interessato i Quinque Libri e attualmente alcune serie consistenti del Fondo Capitolare

ed Arcivescovile. Essi possono essere consultati su due

lettori di microfilm e dodici postazioni informatiche nella sede in piazza Duomo n. 3.

La chiesa di San Giacomo è di fondazione duecentesca,

come attesta la lapide che ricorda lavori promossi nel

1269 dal Pievano D. Pietro Fata, ora esposta al Museo

Archeologico Nazionale “G. A. Sanna” di Sassari. Dal

1568 è sede della Confraternita della Orazione e Morte

che, costituita da Cavalieri, si dedicava all’assistenza agli

infermi e a opere di misericordia quali il seppellimento

dei morti. La chiesa, esternamente contraffortata e dalla facciata semplice, si presenta internamente ad aula

unica coperta con volta a botte. Quest’ultima, realizzata nei primissimi del Seicento, unitamente alla maggior

parte del corpo della fabbrica, rappresentò all’epoca un

modello costruttivo che, nonostante il crollo e la pronta

ricostruzione della volta, venne applicato in successive

realizzazioni di chiese presenti in città. Alle pareti laterali dell’aula sono visibili i primi due altari settecenteschi dedicati a San

Maurizio e alla Santa

Croce, quest’ultimo

proveniente

dalla

distrutta Chiesa di S.

Elisabetta, mentre

più avanti, intorno

al 1780, furono realizzati da stuccatori

piemontesi i due

altari in stile barocchetto di gusto rocaille, raro esempio

di questo tipo in

città. Esternamente,

di lato alla facciata,

si trova la cosiddetta

“Casa del Rettore”,

edificio dalla fronte

architettonica classicista.

Visite guidate ogni ora (max 15 persone) a cura di:

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Guglielmo Marconi”

Visite guidate a cura di:

Convitto Nazionale Canopoleno – Licei

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

Palazzo dell’Insinuazione

Palazzo di Città

Archivio storico comunale “Enrico Costa”

Museo della Città

Via Insinuazione, 31/33

Corso Vittorio Emanuele II

17.00

21.00

10.00

21.00

Col Regio Editto del 15 maggio 1738 le Città Regie,

insieme a pochi centri dell’Isola, divennero sede delle

cosiddette Tappe di Insinuazione. Gli uffici e gli archivi

dell’Insinuazione presiedevano alla registrazione e alla

conservazione delle copie degli atti rogati dai notai

operanti nell’ambito di una determinata circoscrizione

territoriale. A Sassari, l’archivio dell’Insinuazione venne

ospitato nella stessa Casa Comunale sino al 1755, quando si deliberò di creare un archivio esclusivo per questa

documentazione e di riadattare e sopraelevare i locali

di un antico deposito del grano di proprietà del nobile

Esgrecho. Nel 1874 si diede il via alle consistenti opere

di ampliamento e riattamento delle strutture seicentesche, che portarono il palazzo dell’Insinuazione alle

forme attuali. Nel 1885

l’edificio venne ceduto

dall’Amministrazione

Comunale al Consiglio

Notarile, per ospitare

l’Archivio Notarile, funzione che assolse sino

1985. In tale data fu riacquistato dall’Amministrazione Comunale per

farne la sede dell’Archivio Storico Comunale.

L’archivio fu successivamente dedicato alla

celebre figura del letterato e giornalista Enrico

Costa che fu custode e

responsabile del complesso tra il 1894 al

1909, anno in cui morì

all’età di 68 anni.

17.00

21.00

10.00

21.00

Il Palazzo di Città venne ricostruito tra il 1826 e il 1829

su progetto dell’architetto piemontese Giuseppe Cominotti. La facciata sul Corso Vittorio Emanuele II si

caratterizza per il purismo neoclassico delle forme. Le

sale del Palazzo di Città offrono al visitatore un percorso

espositivo museale che dona un’immediata rappresentazione dei luoghi, della memoria e dell’identità cittadina. Dall’ingresso principale, attraverso il foyer, si accede

allo storico Teatro Civico, ispirato al Teatro Carignano di

Torino. In occasione di Monumenti Aperti l’associazione

Quiteria accompagnerà il pubblico in un viaggio nella

vita di Giuseppe Cominotti, raccontando fatti e aneddoti aventi lo stesso filo conduttore: “Amor ch’al cor

gentil: storia di una passione contrastata all’ombra del

Palazzo di Città”.

Inoltre il Gremio dei Massai racconterà l’indissolubile

legame con il Palazzo che vede il suo culmine in occasione della Discesa dei Candelieri con il brindisi “a

zent’anni” del 14 agosto.

Visite guidate ogni ora (max 20 persone) a cura di:

Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy”

e Associazione Quiteria in collaborazione con il Gremio

dei Massai.

Per prenotare la visita inquadra il QR Code:

Visite guidate a cura di:

Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano”

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

NEL CUorE dEL CENtro StorICo

dENtro LE MUrA

Scuola primaria

“San donato”

Palazzo Infermeria

San Pietro

Largo Infermeria San Pietro

Via Alessio Fontana

21.00

23.00

10.00 15.00

13.00 21.00

L’edificio scolastico di San Donato, costruito tra il 1913

e il 1922, è stato progettato dall’ingegner Silvio Sanna, risultato vincitore di un concorso bandito nel 1905

dall’amministrazione comunale dell’epoca. Il complesso

si caratterizza per il suo aspetto monumentale rispetto

alle costruzioni circostanti. L’edificio si sviluppa su un

modello planimetrico a U, con lo stile aulico tipico degli

edifici scolastici del tempo. Il corpo, compatto su tre

livelli, presenta un’ampia facciata, conclusa da un cornicione aggettante e messa in evidenza dalle aperture

dove si ripetono gli archi ribassati, che diventano tre

nella parte centrale.

La scuola più antica di Sassari racconta la vita del centro

storico, dal fascismo ai giorni nostri, attraverso ricordi

e documenti dei tanti insegnanti e bambini che sono

cresciuti all’interno delle sue accoglienti mura.

Visite guidate a cura di:

Istituto Comprensivo “San Donato”

Imago Mundi OdV

17.00

21.00

10.00

21.00

primo

nucleo

dell’Infermeria venne

edificato per volontà

e con il contributo

di donna Elena della Bronda verso la

metà del XVII secolo.

L’edificio, destinato

ad accogliere e assistere malati, poveri

e bisognosi, venne

affidato ai Frati Francescani Osservanti di

San Pietro di Silki. Il

complesso era inserito in un isolato a forte

concentrazione abitativa e commerciale,

localizzato in prossimità del primo nucleo

insediativo della Thatari medievale. Alla

fase secentesca sono

riferiti gli spazi della

mensa e della cappella; il complesso fu successivamente trasformato tra

il 1892 e il 1896. Nell’Ottocento l’Infermeria passò dal

governo dei conventuali di San Pietro ai padri Carmelitani. Nel 1866 il Comune decise di destinare l’edificio e

il giardino a sede di Asilo Infantile. Ubicato a pochi passi

dal convento delle Monache Cappuccine, nello slargo

che conduce alla vicina chiesa di Sant’Apollinare, il palazzo si eleva su tre piani ed è dotato di scantinati e di

giardino interno. L’edificio ha inglobato nel corso degli

anni edifici preesistenti che testimoniano il fervore delle

attività quotidiane e di commercio, a cui erano destinati

locali quali depositi, forni e cisterne.

Visite guidate a cura di:

FIDAPA Sezione di Sassari

International Inner Wheel Club di Sassari

Monumenti Aperti Sassari

dENtro LE MUrA

dENtro LE MUrA

Chiesa di Sant’Andrea

Fontana di rosello

Corso Vittorio Emanuele II

Corso Trinità

17.00

21.00

10.00

21.00

17.00

21.00

10.00

21.00

Lungo il Corso Vittorio

Emanuele II si incontra sul

lato destro la chiesa barocca di S. Andrea, sede

della Confraternita del

Santissimo

Sacramento.

La costruzione dell’edificio

venne patrocinata e finanziata dal medico di origine

corsa Vico Guidoni, che qui

vi venne sepolto nel 1647

e ricordato con una lapide

esposta nel presbiterio. La

chiesa venne edificata a

partire dal 1650 proprio di

fronte all’imbocco della Via

dei Corsi, strada nella quale risiedeva storicamente

una folta colonia di abitanti

di origine ligure provenienti dalla Corsica, per i quali

la chiesa e la Confraternita rappresentavano un punto

di riferimento. Esternamente la facciata venne conclusa entro il 1715 circa, secondo uno stile barocco tardo.

L’interno, voltato a botte, presenta sui lati due cappelle

per parte, all’interno delle quali sono inseriti altari in

stucco dipinti che si caratterizzano per le colonne tortili

nere che inquadrano, nella prima cappella detta della

S. Croce, il bellissimo Crocifisso seicentesco di scuola

napoletana, mentre nelle restanti sono esposte tele rispondenti alle esigenze celebrative della Confraternita.

Le opere pittoriche di scuola ligure rappresentano una

San Giorgio e il drago e la Vergine con i Santi Giovanni

Battista e Gerolamo; le altre due, invece, i Santi legati alle esigenze dottrinarie della Confraternita quali: S.

Rosalia, S. Rocco e S. Biagio. Dalla sagrestia, nella quale

spicca il seicentesco ritratto su tela del donatore Don

Vico Guidoni, si accede al piano superiore nel quale

sono custoditi importanti documenti e suppellettili.

Nominata nel Codice degli Statuti duecenteschi, la fontana di Gurusele o Gurusello è stata nel corso dei secoli

oggetto di particolari cure e attenzioni da parte della città di Sassari. Non si conosce la forma che dovette avere nel Cinquecento, ad eccezione del fatto che l’acqua

fuoriusciva attraverso dodici cantaros di bronzo. Tra il

1605 e il 1606 assunse il volto che in buona parte ancora

oggi conserva e che si può vedere raffigurato nel quadro

del pittore fiammingo Johan Bilevelt conservato nella

Chiesa di Santa Caterina. La fontana si configura come

un’allegoria del fluire del tempo espressa attraverso una

simbologia che richiama, con le sue quattro statue, le

stagioni, mentre le dodici bocche da cui fuoriesce l’acqua rappresentano i mesi. In seguito ai danneggiamenti

inferti al monumento durante i moti antifeudali del 1795,

furono distrutte tre delle quattro statue originarie. L’unica statua sopravvissuta, rappresentante

la Venere Bagnante, è

custodita a Palazzo di

Città, sede del Museo

della Città. Nel 1828

si fecero realizzare dal

marmoraro carrarese

Giuseppe Perugi le

statue delle stagioni

oggi visibili. Nell’Ottocento, in luogo della

struttura metallica che

sorreggeva la statua di

San Gavino, si costruirono le due arcate che

sorreggono una copia

della statua originale,

andata perduta nel

corso degli anni Quaranta.

Visite guidate a cura di:

Convitto Nazionale Canopoleno – Licei

Visite guidate a cura di:

Istituto comprensivo “Brigata Sassari”

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

dENtro LE MUrA

dENtro LE MUrA

Palazzo Quesada

di San Sebastiano

Palazzo d’Usini

Via Mercato 1

Piazza Tola

17.00

20.30

10.00

21.00

Biblioteca Comunale

17.00

20.30

10.00

20.30

Costruito nella prima metà del XIX secolo da Don Carlo

Quesada Marchese di San Sebastiano, il palazzo sorge

in via Mercato e fronteggia il largo San Sebastiano. Il

palazzo era destinato al figlio secondogenito del Marchese, Don Ignazio Quesada Conte di San Pietro, che

nel 1852 ne divenne proprietario. Il progetto si deve a

illustri architetti operanti in città nella prima metà del

XIX secolo, quali Giuseppe Cominotti, allora occupato

alla riedificazione del teatro annesso al Palazzo Civico, il Frate Antonio Cano e il genovese Felice Orsolini. Successivi lavori di ampliamento furono conclusi nel

1911. La grande facciata su via Mercato presenta undici

aperture per piano e il piano terreno è caratterizzato

da listellature orizzontali parallele dove si aprono gli ingressi ad ampi magazzini. Al centro, in finta simmetria,

è il portone principale ricavato in quello che probabilmente

era l’accesso a una torre esterna all’antica cinta muraria della

città di Sassari, come si evince

dagli antichi cardini in pietra

ancora visibili all’interno dell’atrio. L’interno presenta un atrio

imponente caratterizzato dalle

belle decorazioni ottocentesche a finti stucchi dipinti e dal

bel pavimento in battuto veneziano novecentesco. La scala a

tenaglia ha i gradini in ardesia e

porta direttamente al piano nobile, quello di rappresentanza,

che ospita sin dal 1875 il Circolo Sassarese. Nel piano nobile

sono presenti le sale di rappresentanza con interessanti arredi

d’epoca quali mobili, lampadari,

vari salotti e una sala da ballo di

quasi 100 metri quadrati, la più

grande della città.

Il palazzo, che si

affaccia su piazza

Tola, fu riedificato

nel 1577 per conto di don Jayme

Manca su precedenti strutture tardo gotiche. Esso

rappresenta

Vico Mossa la massima espressione

di architettura civile sassarese del

XVI secolo. Palazzo d’Usini ha subito nel corso dei

secoli

numerose

modifiche che, oltre all’aggiunta del

terzo piano risalente al XVIII secolo, hanno riguardato anche le aperture

laterali al grande portale. La facciata presenta il portale

con architravi che includono l’iscrizione dedicatoria e la

serie delle finestre, di uguale foggia anche se differenti

per dimensioni, caratterizzate da mostre a bugnato e

a punte di diamante. Sull’architrave un’incisione riportante l’anno di costruzione, mentre ai lati del portale

sono visibili i due stemmi della nobile casata dei Manca,

uno scudo su cui spicca un braccio armato. Superato il

portale si accede all’androne a volta spezzata sul quale

si aprono gli archi a tutto sesto. Il palazzo venne acquisito dall’Amministrazione Comunale nel 1861 e divenne

sede della Casa Comunale del governo piemontese in

città dal 1879 al 1900. In seguito ospitò la Prefettura,

una scuola e uffici comunali. Attualmente è la sede della Biblioteca Comunale.

Visite guidate a cura di:

Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D.A. Azuni”

Visite guidate a cura di:

Liceo Statale “Margherita di Castelvì”

Imago Mundi OdV

Monumenti Aperti Sassari

dENtro LE MUrA

Casa tomè

Palazzo dell’Università

Piazza Azuni, 13

Piazza Università

17.00

20.00

10.00 15.00

13.00 20.00

17.00

21.00

10.00

21.00

Posta alla confluenza della piazza Azuni con il Corso Vittorio Emanuele, Casa Tomè si eleva su quattro piani.

Al terreno si apre il portale centinato, inquadrato da

due lesene ioniche e un’aggettante cornice modanata;

segue il piano primo, libero da qualsiasi decorazione. Il

secondo piano e il terzo sono uniti da una paramento

a fasce bugnate orizzontali, scandito in quattro specchi da cinque lesene parimenti bugnate, con quattro

balconi con ringhiere in ferro battuto al piano secondo

e altrettanti poggioli dalle elaborate ringhiere in ferro

all’ultimo piano. Il secondo piano è occupato interamente dal grande appartamento padronale, con un’ala

di parata composto da galleria, studio e sala di ricevimento. Il restauro ha restituito agli interni le cromie e le

decorazioni a stucco d’epoca creando un’atmosfera da

“Belle Epoque”. L’immobile nella seconda metà dell’Ottocento appartenne al Barone Cesare Giordano Apostoli (Sassari 1832 –

Civitavecchia 1920)

e poi al fratello Andrea Giordano Apostoli (Sassari 1833

– Venezia 1924). A

metà Anni Venti del

Novecento fu acquistato dal Commendator Giuseppe

Tomè (Sassari 1890

– Bogliasco 1966),

commerciante e collezionista d’arte, che

alla morte nominò

suo erede il Comune di Sassari. Oggi

è sede della Scuola

Civica di Musica di

Sassari di recente

istituzione.