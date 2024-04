(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 TIVOLI.FDI, SODDISFAZIONE PER INGRESSO NOI MODERATI A SOSTEGNO INNOCENZI

“Esprimiamo viva soddisfazione perché con l’ingresso di Noi Moderati la famiglia del centro-destra Tiburtino è al completo, come naturale che sia, a sostegno di Marco Innocenzi; ancora una volta il centro destra dimostra compattezza e senso di responsabilità. La coalizione unita sta dimostrando un’ottima capacità nell’amministrare i diversi livelli Istituzionali, dal governo della nazione, passando per la regione Lazio fino ai comuni; mantenere questa continuità anche nel territorio tiburtino risulta fondamentale per una politica che ponga le basi per una futura azione amministrativa tesa a raggiungere obiettivi ambiziosi”. Così in una nota il Vice Presidente Vicario della federazione Provincia di Roma di Fratelli d’Italia On. Alessandro Palombi e il candidato Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

