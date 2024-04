Invito Premi San Marco e Fortajada

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Invito Stampa

Premio San Marco 2024 in Municipio e “Fortajada” in Fiera

Pordenone, 23/04/2024

Avrà luogo giovedì 25 aprile alle 12.15 presso la sala Consiliare del Comune di Pordenone la Cerimonia di consegna dei Premi San Marco 2024, riconoscimenti che premiano i cittadini del pordenonese che si sono distinti per particolari meriti in vari campi di attività.

Alle 13.00 seguirà un momento conviviale con la tradizionale “Fortajada” presso il pad.9 della Fiera, a cui parteciperanno diverse associazioni del territorio e a cui tutta la cittadinanza è invita.

