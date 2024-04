(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Comunicato stampa n. 8.315

Il 29 aprile il Consiglio comunale per l’approvazione del rendiconto 2023

Benevento, 23 aprile 2024 – Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per lunedì 29 aprile alle ore 9:30.

All’ordine del giorno, oltre a cinque debiti fuori bilancio, vi saranno i seguenti punti:

– approvazione della relazione illustrativa al rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto 2023;

– approvazione della relazione motivazionale ex art, 17 D. Lgs. 201/2022 e affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Benevento alla società in house providing Asia Benevento Spa;

– atto ricognitivo e riconoscimento proprietà al condominio di viale Atlantici n. 16 di un’area accorpata al demanio comunale;

– concessione del diritto di superficie per la durata di anni 30 su un lastrico solare di proprietà comunale censito al catasto fabbricato al foglio di mappa 50, particella 669 sub 7 ospitante un’antenna per la telefonica a favore della società Cellenex Italia spa.