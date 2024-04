(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

FINCANTIERI: L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2023 E APPROVA IL PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO 2024-2025 PER I DIPENDENTI

• Approvato il Bilancio di esercizio 2023 e presentato il Bilancio consolidato 2023

• Approvata la destinazione dell’utile netto

• Approvato il “Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025”

• Autorizzati l’acquisto e la disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione assembleare

• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

– approvata la prima sezione, in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

– deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione, in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) prevista in unica convocazione (l’“Assemblea”).

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

a) a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio, pari a Euro 379.332;

APPROVAZIONE DEL “PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO 2024-2025”

L’Assemblea ha approvato il “Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025” per il personale del Gruppo Fincantieri che prevede l’attribuzione gratuita di un’azione ordinaria ogni 5 azioni di Fincantieri acquistate dai dipendenti a fronte, alternativamente, della conversione di tutto o parte del premio di risultato in welfare e dell’utilizzo del credito per la sottoscrizione di azioni di Fincantieri o a fronte dell’acquisto diretto da parte dei dipendenti. Un’ulteriore azione sarà attribuita a titolo gratuito ogni 5 azioni acquistate a fronte del mantenimento delle azioni di Fincantieri in portafoglio per 12 mesi da parte del dipendente.

Maggiori informazioni sul “Piano di Azionariato Diffuso 2024-2025” sono contenute nel documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 84-bis e dallo Schema n. 7 dell’Allegato 3a del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”).

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 maggio 2023, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti. L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera dell’Assemblea tenutasi in data odierna, per un ammontare massimo di azioni pari al 10% del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse e, in particolare, gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “Relazione”), l’Assemblea ha deliberato:

– di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

– in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.