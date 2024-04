CS_VSF, IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO APPROVA IL BILANCIO ALL’UNANIMITÀ

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 VSF, IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO APPROVA IL BILANCIO

ALL’UNANIMITÀ

Venezia, 23 aprile 2024 – Si è tenuta oggi, alla presenza del presidente Brunetta e del

vicepresidente Brugnaro, Sindaco di Venezia, la riunione del Consiglio di indirizzo della Fondazione

Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF) in cui è stato

approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2023.

Nel corso della seduta il presidente Renato Brunetta e il direttore generale Alessandro Costa hanno

illustrato al Consiglio le attività progettuali con particolare focus su Venezia Città Campus, Idrogeno,

Transizione energetica e Turismo Sostenibile. Si sono evidenziati i passi svolti nella valorizzazione

soprattutto del cluster dell’economia della conoscenza, che ha già dato vita nel corso dell’anno a un

“Polo dell’acqua” con tre nuovi corsi interdipartimento, in collaborazione con Iuav, Ca’ Foscari, Cnr e

Marina Militare. L’ateneo veneziano Iuav ha dato vita anche a un altro corso sul “Polo del restauro”.

Tali processi sono parte integrante di un programma di espansione della didattica, della ricerca e

dell’innovazione, ma anche di rigenerazione urbana e residenzialità.

Il Consiglio di indirizzo ha anche reso noto ai presenti la prospettiva di ingresso di nuovi soci a

integrare il largo partenariato che oggi già compone la Fondazione.

Sempre in ottica dei futuri impegni, spazio è stato lasciato all’esposizione dei progetti trasversali in

corso. Il primo è lo sviluppo di uno Scenario-obiettivo di sostenibilità urbana, iniziativa strategica che

mira a definire la direzione verso cui tendere per realizzare un modello socio-economico sostenibile

per il territorio. Quindi, sono state riferite le prime applicazioni del protocollo operativo di finanza

sostenibile che la Fondazione rende disponibile per i progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile del

territorio veneziano, il cui impatto sul sistema socio-economico locale viene massimizzato tramite

l’adozione volontaria di obiettivi ESG addizionali per Venezia.

Sono state altresì illustrate iniziative di carattere espositivo-seminariale a cui la VSF sta lavorando. In

particolare la mostra “Waterproof Venice” che prenderà il via il 30 maggio, all’interno della cornice

del Salone Nautico, e il Venice Hydrogen Forum che si terrà a Venezia il 18-19 ottobre. La prima

prevede di illustrare, a un ampio pubblico, le progettualità dei soci nella direzione di uno sviluppo,

sostenibile e integrato, del territorio veneziano. L’inaugurazione dell’esposizione sarà accompagnata

da una conferenza in cui verranno raccontate le strategie e i progetti innovativi più rilevanti

finalizzati al rilancio economico e sociale di Venezia negli ambiti delle infrastrutture di trasporto,

energia e servizi utili alla rigenerazione e modernizzazione urbana.

Il Venice Hydrogen Forum in autunno sarà un evento internazionale, ministeriale e dedicato a

dirigenti d’azienda, incentrato sulle strategie per il trasporto, stoccaggio e commercio del vettore

idrogeno e dei suoi derivati attraverso il Mediterraneo.

Da ultimo, sono stati passati in rassegna una serie di accordi di collaborazione progettuale e

seminariale che la Fondazione sta portando avanti con realtà di caratura internazionale.

«Il lavoro svolto quest’oggi è il risultato della grande partecipazione dei nostri soci alle attività della

Fondazione. Lo stesso sindaco Brugnaro ha oggi voluto evidenziare il valore dell’ampiezza del

partenariato come indice di eccellenza. È questa la prova con cui si evidenzia che la strada comune

intrapresa per contribuire al futuro di Venezia è quella giusta», ha commentato il presidente della

VSF Renato Brunetta.

Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation

(VSF)

Costituita il 14 marzo 2022, sotto il patrocinio del Governo italiano, la VSF opera per la realizzazione di

un nuovo modello di sostenibilità per Venezia e il suo intorno geografico che consenta di ricreare in

forma stabile quell’esperienza di fruizione (residenziale, lavorativa, turistica) che per secoli hanno

reso questi luoghi senza eguali. La Fondazione è composta da un partenariato articolato, formato

dagli enti territoriali regionali e locali, dalle principali istituzioni culturali e accademiche veneziane e

da un gruppo di grandi imprese interessate allo sviluppo sostenibile dell’intorno veneziano. Soci

fondatori della VSF sono: Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia,

Università Iuav di Venezia, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di musica Benedetto Marcello,

Fondazione Cini, Confindustria Veneto, Snam, Eni, Enel Italia, Generali, Boston Consulting Group.

Soci co-fondatori della VSF sono: Alilaguna, Almaviva, Amazon, AdSP del Mare Adriatico

settentrionale, Autostrade per l’Italia, Concessioni Autostradali Venete, Camera di Commercio

Venezia e Rovigo, Cassa Depositi e Prestiti, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Eagle Pictures,

Edison, Enfinity, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, Fondazione Compagnia di San Paolo,

Fondazione di Venezia, Fondazione Sorgente Group, Gruppo SAVE, InfinityHub, Invitalia, Leonardo,

Marsilio, Microsoft, Poste Italiane, PricewaterhouseCoopers, San Lorenzo, Terna, The European House

– Ambrosetti, TIM, Umana, Unicredit, Unioncamere, Venice International University. Ne è presidente

il prof. Renato Brunetta, con vicepresidenti Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, e Luigi