(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 ROMA: CIOCCHETTI (FDI) CONDANNO INTIMIDAZIONI ALLA SEDE FRATELLI D’ITALIA GARBATELLA

“Questa non è la prima volta che si verificano incidenti come quello avvenuto oggi presso la nostra sede nella Garbatella, dove sono state trovate scritte minacciose rivolte a Giorgia Meloni e ai membri di Gioventu’ Nazionale. Fatti del genere sono stati regolarmente segnalati, poiché derivano da un clima dannoso di intolleranza e coercizione nei confronti dei giovani attivisti. Questo tipo di comportamento è pericoloso e ricorda epoche passate. Se la sinistra e il sindaco Gualtieri, in particolare, non prendono una posizione netta contro tali azioni, è come se avallassero un metodo di condotta totalmente scorretto e antidemocratico. Le minacce, anche se scritte sui muri, rappresentano una forma di violenza e devono essere sempre condannate”. Questo è quanto dichiarato in una nota dal deputato di FDI Luciano Ciocchetti

