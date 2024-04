“La salute della donna.”. Domani Convegno all’Annunziata. Nel solco della valorizzazione della salute dei professionisti

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 “La salute della donna. Personalizzazione delle cure, prevenzione e comunicazione”

Domani 23 aprile al Santa Maria Annunziata un convegno propedeutico rivolto agli operatori sanitari, continuando un percorso di valorizzazione della salute dei professionisti

Firenze – In occasione oggi della giornata nazionale della salute della donna, Il presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata propone domani 23 aprile, presso il proprio auditorium, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, l’incontro “La salute della donna. Personalizzazione delle cure, prevenzione e comunicazione”, ulteriore evento dedicato agli operatori in un percorso iniziato il 20 marzo scorso con l’incontro dal titolo “Benessere per Ben Essere… “ .

L’incontro di domani è stato pensato come un momento costruttivo per gli operatori, con l’obiettivo di riflettere su alcuni temi importanti per le donne, per il campo sanitario e per la comunità. “L’essere umano cura e ha bisogno di cure – dice Elettra Pellegrino, direttore sanitario del presidio – dalla donna che genera vita, la vita stessa poi dona la possibilità di creare nella famiglia, nel lavoro e nella società dei nuclei costruttivi e produttivi di benessere che vanno coltivati e fatti crescere” . Da questa consapevolezza nasce l’attenzione ad alcuni aspetti fondamentali, al fine esclusivo di proseguire più serenamente nella mission quotidiana che, a diversi livelli, ognuno deve portare avanti.

Il cronoprogramma della giornata prevede numerosi interventi di professionisti del settore: Maternità e allattamento, Arianna Maggiali ; La salute della donna e il ruolo dei servizi territoriali, Valeria Dubini ; Endometriosi e fertilità, Alberto Mattei ; Salute mentale. L’effetto terapeutico dell’arte, Stefano Castagnoli ; Salute degli operatori in medicina preventiva, Salvatrice Lo Bosco ; Alimentazione e menopausa, Rita Marianelli; La prevenzione cardiologica, Marzia Giaccardi ; L’emicrania, Duccio Bacci ; La prevenzione delle malattie cerebro-vascolari, Carmen Barbato ; Prevenzione Oncologica per Lei, Simona Pino ; Prevenire i dolori muscoloscheletrici….si può fare!, Alessandro Mannoni ; Tecnica e benefici dello Shiatsu, Emanuela Petraccone ; La biodanza, Antonella Marilli . Le conclusioni della giornata saranno affidate a una tavola rotonda. Sarà inoltre presente Carlotta Filardi con i clown dell’associazione “Clown care M’illumino d’immenso” con la presentazione del libro “La principessa Fuzzia”.

Il convegno di domani un ulteriore step di un itinerario propedeutico che ha già avuto riscontro di grande soddisfazione da parte degli operatori partecipanti ai precedenti momenti formativi, nei quali sono stati coinvolti diversi professionisti e attori esterni all’Azienda.