GIUDICE SPORTIVO 18^ GIORNATA RIT. 20-21 APRILE 2024 – Comunicato di Campionato 210DIV

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 20 e 21 APRILE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Aprile 2024

18^ Giornata ritorno

GIRONE A

ATALANTA U23

FIORENZUOLA

L.R. VICENZA

LEGNAGO SALUS

LUMEZZANE

PERGOLETTESE

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

TRIESTINA

GIRONE B

PRO SESTO

PADOVA

TRENTO

ALESSANDRIA

MANTOVA

ALBINOLEFFE

VIRTUS VERONA

ARZIGNANO V.

GIANA ERMINIO

NOVARA

JUVENTUS NEXT GEN

LUCCHESE

PERUGIA

PESCARA

PONTEDERA

RECANATESE

RIMINI

SESTRI LEVANTE

TORRES

FERMANA

CARRARESE

AREZZO

ANCONA

OLBIA

GUBBIO

VIRTUS ENTELLA

VIS PESARO

PINETO

CESENA

GIRONE C

ACR MESSINA

BENEVENTO

CROTONE

FOGGIA

GIUGLIANO

PICERNO

SORRENTO

TARANTO

TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA

LATINA

MONOPOLI

AUDACE CERIGNOLA

CASERTANA

BRINDISI

CATANIA

AVELLINO

MONTEROSI TUSCIA

JUVE STABIA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del

Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CARRARESE, JUVE STABIA, FOGGIA,

PESCARA, LUCCHESE, POTENZA, PICERNO, RECANATESE, RIMINI, SESTRI LEVANTE, SORRENTO,

TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25

e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze

dannose;

– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;

– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti

delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 2.500,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est

e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato

durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e

numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo

tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario

che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo,

senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla

Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del

portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da

terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla

reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25

e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle

condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari),

rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

1. fatto esplodere, durante la gara e al termine della stessa, sei petardi nel proprio Settore,

senza conseguenze;

2. lanciato, al termine della gara, alcuni fumogeni, due bottigliette d’acqua piene e tre

petardi verso il Settore Tribuna Adriatica occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca pericolosità

dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata

disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.

proc. fed., r. c.c.).

LUCCHESE per avere, alcuni suoi sostenitori (75%), posizionati nel Settore Curva Ovest,

intonato, dal 23° minuto al 27° minuto della gara, ripetuto per sei volte e al 67° minuto

della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi

avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni

Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del

Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che,

direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di

origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del

coro e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco,

senza conseguenze;

2. a fine partita, alcuni sostenitori superavano il cordone degli Steward e, recuperato un

fumogeno che era stata lanciato in loro direzione dai tifosi avversari, lo rilanciavano verso

il Settore Ospiti nella direzione degli stessi, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca

pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in

applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver:

1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni e una bomba carta nel recinto

di gioco, senza conseguenze;

2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati lanciando all’interno degli stessi una

bomba carta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società

sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose

per la condotta sub 1), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei

modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. –

documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro

bottigliette d’acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l’Arbitro e i calciatori, senza

conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25

e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle

condotte perpetrate, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i

modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r.

Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

PADOVA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Ospiti, integranti pericolo

per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo,

all’interno del recinto di gioco, tre bottigliette di Caffè Borghetti, senza conseguenze;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non

presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.

Applicato il cumulo fra le due sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,

13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la

società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il precedente specifico a

carico della società sanzionata per la condotta sub B) (r. Arbitrale, supplemento r.

Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 15° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco,

senza conseguenze;

3. al termine dell’incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, una

bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere alcuni suoi sostenitori (35%), posizionati nel primo anello inferiore del Settore

Curva Nord, intonato:

1. al 35° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,

ripetuto due volte;

2. al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,

ripetuto due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,

25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

PRO SESTO

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva

Ovest, al 39° minuto del secondo tempo, per due volte, intonato cori oltraggiosi nei

confronti di Istituzioni Calcistiche;

B) per avere alcuni suoi sostenitori, intonato, al 41° minuto del secondo tempo e fino al

termine della gara, cori offensivi e minacciosi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e

25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata

disputava la gara in trasferta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TRIESTINA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan,

intonato, al 30° e 31° minuto del primo tempo, per una volta e, al 65° minuto della gara, per

tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, esposto tre striscioni

contenenti frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Pubbliche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza

commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere divelto numero quindici seggiolini del

Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in

trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024 ED €

500,00 DI AMMENDA

DIBIASE FRANCESCO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti

di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo

allontanato grazie all’intervento della Forza Pubblica.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV

Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.,).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GORGONE GIORGIO

(LUCCHESE)

A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei

confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava frasi

irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato;

B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo

la notifica del provvedimento di espulsione, mentre si incamminava verso gli spogliatoi proferiva frasi

ingiuriose e irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1,

lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV

Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

PATUZZI FABIO

(LUMEZZANE)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della

Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica gesticolando

per dissentire nei confronti del loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

LEVACOVICH FABIO

(RECANATESE)

per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in

quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAIURI VINCENZO

(SORRENTO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CROCE MORGAN

(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGELLOTTI DANIELE

FILIPPI GIACOMO

STELLONE ROBERTO

(PRO SESTO)

(RECANATESE)

(VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LISCHETTI DUARTE JUAN PABLO

(LUMEZZANE)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della

Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica gesticolando

per dissentire nei confronti del loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARSURA DAVIDE

(CATANIA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore

avversario in quanto, nella contesa del pallone, tentava di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo

solo di striscio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità

complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente

l’avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e

la delicatezza della parte del corpo dell’avversario verso la quale era diretto il colpo.

GUERRA SIMONE

(JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore

avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una

manata al costato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità

complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico

dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di

colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente

Arbitrale n. 2).

GORI MIRKO

(MONTEROSI TUSCIA)

A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;

B) una giornata di squalifica effettiva per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa

nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo allungandogli la mano e pronunciava

una frase irrispettosa per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI SANTO FRANCESCO

(LUCCHESE)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si

avvicinava a quest’ultimo e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per

contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AURILETTO SIMONE

(RENATE)

per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo

un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LIGUORI MICHAEL

BENTO MARTINS DE J AFONSO

MATTIOLI ALESSANDRO

(PADOVA)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KRAPIKAS TITAS

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo essere stato

fatto oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi avversari, reagiva raccogliendo un accendino da terra

e rilanciandolo verso gli stessi tifosi occupanti la Curva Nord (determinando così, oltre alla reazione

degli stessi, un parapiglia con i tesserati avversari).

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della

condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

GOLEMIC VLADIMIR

IDDA RICCARDO

(L.R. VICENZA)

(TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

TASCONE MATTIA

SCORZA CHRISTIAN

TIRITIELLO ANDREA

LORENZINI FILIPPO

SQUIZZATO NICCOLO

LANGELLA CHRISTIAN

CAPPELLETTI DANIEL

(AUDACE CERIGNOLA)

(FERMANA)

(LUCCHESE)

(NOVARA)

(PESCARA)

(RIMINI)

(TRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GADDINI MATTIA

FAGGIOLI ALESSANDRO

CAPONE CHRISTIAN

MAFFEI MATTIA

DE ROSA ROBERTO

CUOMO GIUSEPPE

TORRASI EMANUELE

GAMBALE DIEGO

LAMESTA DAVIDE

LEPRI TOMAS

(AREZZO)

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

(ATALANTA U23)

(FIORENZUOLA)

(GIUGLIANO)

(L.R. VICENZA)

(PERUGIA)

(PINETO)

(RIMINI)

(RIMINI)

MORRA CLAUDIO

MICELI MIRKO

SACCANI MATTEO

(RIMINI)

(TARANTO)

(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN

(CARRARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CIANCIO SIMONE

GUIU VILANOVA BERNAT

(ALESSANDRIA)

(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BORDO LORENZO

GROPPELLI FILIPPO

LEONE GIUSEPPE

DALMAZZI ALESSANDRO

SPINI CRISTIAN

PICCININI STEFANO

FROSININI RUGGERO

GIANNOTTI PASQUALE

SANGALLI MATTIA RONALD

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

(GIANA ERMINIO)

(JUVE STABIA)

(LUMEZZANE)

(LUMEZZANE)

(PERGOLETTESE)

(TRENTO)

(TRENTO)

(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LABRIOLA VALERIO

PINTO GIOVANNI

TOSCANO MARCO

PIERACCINI SIMONE

OYEWALE SULAIMAN

BUMBU JONATHAN

MUTEBA VINCENZO VENTUR

RIZZO PINNA ANDREA

LEWIS NOAH PHILBERTH

VULIKIC STIPE

MADDALONI ROSARIODAMIANO

CARPANI GIANLUCA

SIMERI SIMONE

SCOTTO LUIGI

LIPANI IACOPO

NALINI ANDREA

(BRINDISI)

(BRINDISI)

(CASERTANA)

(CESENA)

(GIUGLIANO)

(GUBBIO)

(LEGNAGO SALUS)

(LUCCHESE)

(PERUGIA)

(PERUGIA)

(POTENZA)

(RECANATESE)

(TARANTO)

(TORRES)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XV INFR)

LAKTI ERALD

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CAPOMAGGIO GALO

BERRA FILIPPO

BIZZOTTO NICOLA

GIORICO DANIELE

(AUDACE CERIGNOLA)

(BENEVENTO)

(MONOPOLI)

(TORRES)

AMMONIZIONE (XI INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO

SINI SIMONE

ESPOSITO EMMANUELE

TONINELLI DARIO

(L.R. VICENZA)

(MONTEROSI TUSCIA)

(PICERNO)

(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SACO COLI

MILILLO ALESSIO

SOLCIA DANIELE

TUMMINELLO MARCO

SIGNORINI ANDREA

PAGANINI LUCA

PALAZZI ANDREA

(ANCONA)

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

(ATALANTA U23)

(CROTONE)

(GUBBIO)

(LATINA)

(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SOLER PINO IAN

BAGATTI NICCOLO

FORT FEDERICO

TRONCHIN SIMONE

IEZZI ROBERTO

PODDA LORENZO

FISCHNALLER MANUEL

(ALESSANDRIA)

(BRINDISI)

(FERMANA)

(L.R. VICENZA)

(PRO VERCELLI)

(SESTRI LEVANTE)

(TORRES)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZOMA MOHAMED ALI

MONTI NICCOLO

CAROSSO ALESSANDRO

ODJER MOSES

CHIERICO LUCA

MORELLI GABRIELE

D ORAZIO LUDOVICO

CALI MICHELE

POGLIANO CESARE

FERRINI MANUEL

SOSA FRANCO TOMAS

FREDIANI MARCO

MATOS SANTOS PINTO RYDER

GERMINARIO GIANLUCA

(ALBINOLEFFE)

(BRINDISI)

(FERMANA)

(FOGGIA)

(GUBBIO)

(GUBBIO)

(LATINA)

(LUMEZZANE)

(LUMEZZANE)

(MONOPOLI)

(MONOPOLI)

(MONTEROSI TUSCIA)

(PERUGIA)

(PINETO)

SAPORITI EDOARDO

ALCIBIADE RAFFAELE

DE FRANCESCO ALBERTO

COCETTA NICCOLO

VALDIFIORI MIRKO

(POTENZA)

(RENATE)

(SORRENTO)

(TURRIS)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DUMBRAVANU DANIEL

MILESI LUCA

GIRON MAXIME FRANCOIS

NEGRO DI STEFANO VINICIUS

DELLE MONACHE MARCO

DESJARDINS AXEL

KHAILOTI OMAR

GUERRA WALTER

BURGIO RICCARDO FRANCE

FORNITO GIUSEPPE

NEPI ALESSIO

SASSI JACOPO

BOSISIO MARCO

PINZAUTI LORENZO

SCALA SALVATORE PIO

(ACR MESSINA)

(ALBINOLEFFE)

(CROTONE)

(CROTONE)

(L.R. VICENZA)

(NOVARA)

(NOVARA)

(PICERNO)

(POTENZA)

(PRO SESTO)

(PRO VERCELLI)

(PRO VERCELLI)

(RENATE)

(RENATE)

(SORRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERUCCHINI FILIPPO

GONNELLI LORENZO

LLANO MASSA MANUEL TADEO

CELLI ALESSANDRO

NDOJ EMANUELE

DONNARUMMA DANIELE

CAPANNI DIAS LUAN DAVID

DE RISIO CARLO

BITTANTE LUCA

ROSSI ALESSANDRO

MINELLI STEFANO

CRETELLA CARMINE

CLEMENZA LUCA

SIATOUNIS ANTONIOS

(ANCONA)

(AUDACE CERIGNOLA)

(AVELLINO)

(CATANIA)

(CATANIA)

(CESENA)

(LATINA)

(MONOPOLI)

(MONTEROSI TUSCIA)

(MONTEROSI TUSCIA)

(NOVARA)

(PADOVA)

(SESTRI LEVANTE)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROMBINI LUCA

LANINI ERIC

PAPAZOV TOMISLAV IVANOV

FOLINO FRANCESCO

CARAVACA COMINO ANTONIO

BIANCHI NICOLO

CAVERZASI DENIS

(AREZZO)

(BENEVENTO)

(FOGGIA)

(JUVE STABIA)

(NOVARA)

(PADOVA)

(PRO SESTO)

ORLANDO FRANCESCO

(TARANTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le

modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

Pubblicato in Firenze 22 Aprile 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani

