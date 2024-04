Sei formazioni imbattute dopo il primo turno di serie A

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Sono sei le formazioni imbattute dopo la prima giornata del campionato di serie A. Tre di queste militano nel girone D, che ha visto Godo (in gara1 ha lanciato la prima palla il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini), Nettuno, con due successi di misura e la Fiorentina prevalere sulle avversarie. Di misura anche il Camec Collecchio contro l’ostico Poviglio. Di valore le affermazioni del Rovigo, a spese del Ronchi dei Legionari, lo scorso anno in poule scudetto. Oltretorrente va a conquistare la doppietta sul campo della matricola Catalana Alghero.

Tra i protagonisti del weekend l’interno del Cagliari Josè Cuesta, autore di due fuoricampo; mentre D’Amico (Catalana), Meliori (Verona), Meriggi (Godo) e Calasso (Senago) ne hanno firmato uno a testa. Sulla collinetta in evidenza Ariel Carrillo (Crocetta Parma), che ha ottenuto uno shutout con 3bv, 13so e gara completa. Il re degli strike out è stato però Isaac Silva del Nettuno a 15. Miglior battitore Alessandro Rosales (Cagliari) a 818 di media; Salvatore (Rovigo) ha battuto a casa 7pbc.

I risultati del primo turno

Gir. B: Camec Collecchio-Platform TMC Poviglio 1-0, 4-3; Tecnovap Verona-Comcor Modena 9-14, 3-1. Rinviata Settimo-Milano 1946. Class. Collecchio (2-0) 1.000; Verona, Modena (1-1) .500; Poviglio (0-2) 0. Settimo e Torino 0-0

Gir. C: Farma Crocetta-New Rimini 1-8, 4-0; Cagliari-Padova 5-12, 17-12, Itas Mutua Rovigo-Gereon NPB Ronchi 9-4, 10-5. Classifica: Rovigo (2-0) 1.000; Crocetta, Rimini, Cagliari, Padova (1-1) .500; Ronchi (0-2) 0.

Gir. D: Godo-Athletics Bologna 8-3, 6-1; Nettuno 1945-Padule Sesto Fiorentino 9-3, 6-5; Lupi Auto Fiorentina-Lions Dolphins Nettuno 7-2, 7-1. Godo, Nettuno, Fiorentina (2-0) 1.000; Athletics, Sesto F., Lions Dolphins (0-2) 0.

Gir. E: Palfinger Reggio Emilia-Codogno 8-11 7-1; Catalana Alghero-Ciemme Oltretorrente 8-14, 1-6; Senago-Campidonico Torino 1-11 (8°), 6-5. Class. Oltretorrente (2-0) 1.000; Senago, Torino, Reggio E., Codogno (1-1) .500; Alghero (0-2) 0.

Le foto allegate sono relative a Crocetta-New Rimini (credit Bonomei) e Collecchio-Poviglio (credit Corrado Benedetti)

Per ulteriori approfondimenti e per il resoconto delle partite visitare il sito Fibs.it