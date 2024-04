(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

Massa Lombarda, 21 aprile 2024

MASSA LOMBARDA: PROGRAMMA DI EVENTI PER IL 25 APRILE E PRIMO MAGGIO

Il programma prevede iniziative di stampo storico, culturale, sportivo e sociale

Il Comune di Massa Lombarda celebra il 25 aprile e il 1° maggio. Incontri, proiezioni, mostre, visite, inaugurazioni, presentazioni libri e biciclettate compongono il programma che ruota attorno alle due importanti date: l’Anniversario Nazionale della Resistenza e Liberazione dal nazifascismo, e la Festa dei Lavoratori.

Mercoledì 24 aprile alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra ospitata dalla Sala del Carmine dal titolo “Il Lavoro e il Primo Maggio”. Con questa mostra si intende esaltare il valore del lavoro attraverso la storia della sua celebrazione iniziata il 1 maggio 1890. La ricorrenza era concepita come giornata di testimonianza delle condizioni dei lavoratori e della volontà di lottare per migliorarle. L’esposizione curata da ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, resterà visitabile fino al 5 maggio.

Martedì 25 aprile è la Celebrazione del 79° Anniversario della Resistenza e Liberazione dal nazifascismo.

Il programma è molto ricco e si parte con la deposizione di corone ai cippi Dini e Salvalai e a Villa Serraglio. A seguire, alle 9.15 si terrà la Santa Messa alla Chiesa di San Paolo. Alle 10 partirà il corteo che va da Piazza Matteotti a Piazza Umberto Ricci dove verranno deposte le corone al Monumento ai Caduti Partigiani.

In Piazza Matteotti si svolgerà l’inaugurazione della targa commemorativa dedicata a Giacomo Matteotti nel 100º anniversario del suo assassinio. L’evento vedrà i saluti dell’Amministrazione Comunale e del Presidente del Comitato Unitario Antifascista di Massa Lombarda; Matilde Donati, giovane iscritta ad ANPI; Mauro Remondini, Presidente di ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Inoltre gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “L. Quadri” di Massa Lombarda presentano: “Poesie in Libertà”

Alle 14:45, da Piazza Umberto Ricci scatta la tradizionale biciclettata dal titolo “In bici nella Memoria” con arrivo a via Vignole. A ogni tappa breve esposizione dei fatti accaduti e al termine un buffet di ristoro. Il tour è a cura dell’ANPI – sez. “Giuseppe Baffè”.

Mercoledì 1 maggio, in occasione della Festa del Lavoro si terrà alle ore 10:30, in Piazza Matteotti, un comizio di CGIL e CIA con tanto di distribuzione del garofano rosso.

Alle ore 14:45 sempre in Piazza Matteotti partirà la Pedalata del Primo Maggio co-organizzata dal Comune di Massa Lombarda, CGIL, CIA, Pro Loco e Comitato Soci di COOP Alleanza 3.0.

Gli eventi si concluderanno venerdì 3 maggio alle ore 20:45 al Centro di Quartiere di Fruges (via E. Ricci 3/N) con la presentazione del libro “Repressione. Storia della giustizia fascista”. Nell’incontro curato da CGIL e ANPI sez. “Giuseppe Baffè” sarà presente l’autore Andrea Valentinotti.

UFFICIO STAMPA

Comune di Massa Lombarda