GALLERIA PASA, TECNICI LAVORI PUBBLICI SUL POSTO PER LE VERIFICHE

Roma, 20 aprile 2024 – A seguito della chiusura da parte dei Vvf della Galleria Pasa, i tecnici del Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale si sono immediatamente recati su posto per verificare il guasto su una delle turbine del sistema di ventilazione. Con l’ausilio di un mezzo speciale, i tecnici stanno operando per risalire alla causa del guasto e alla riparazione. L’intervento andrà avanti senza sosta fino a quando le condizioni della galleria non saranno conformi alle prescrizioni dei Vigili del fuoco.

Così in una nota l’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale.