(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 EUROPEE. COLOMBO (FDI) BONACCINI SCAPPA DA RESPONSABILITÀ VERSO IL TERRITORIO, SI DIMETTA.

“La montagna ha partorito il topolino. Bonaccini ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni europee. Quello che ora noi gli chiediamo è di dimettersi da presidente della Regione. Non può infatti nuocere al paese due volte: sia da candidato alle europee che da presidente della Regione. Un presidente che, da commissario alla ricostruzione post terremoto, dopo più di 10 anni, non ha ancora completato le ricostruzioni. Un presidente che oltre a sbandierare il cambiamento climatico non ha fatto niente per contrastarlo e prevenirne gli effetti, salvo restituire decine di milioni di euro per lavori non fatti. Un presidente che si è totalmente dimenticato del territorio, che non ha fatto manutenzioni ai fiumi e che adesso sa solo blaterare contro il governo. Adesso che ha scelto di scappare nuovamente dalle sue responsabilità verso il territorio, lasci almeno agli emiliano romagnoli la possibilità di scegliere da chi farsi amministrare”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati