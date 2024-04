AUTISMO, LOCATELLI: INVERTIRE ORDINE DELLE PRIORITÀ, SERVE INVESTIRE SULLE PERSONE

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 AUTISMO, LOCATELLI: INVERTIRE ORDINE DELLE PRIORITA’, SERVE INVESTIRE SULLE PERSONE

A BARI IL CONVEGNO “AUTISMO: UN NUOVO PARADIGMA PER L’INCLUSIONE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA”

ROMA, 20 APR – Si è svolto questa mattina all’Hotel Majesty di Bari il convegno “Autismo: un nuovo paradigma per l’inclusione e per la valorizzazione della persona”, organizzato dal Ministero per le Disabilità. L’evento, moderato da Cosimo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha visto la partecipazione di illustri relatori del mondo scientifico e associativo.

“È stata un’occasione di approfondimento importante con interventi di altissimo livello e testimonianze di vita reale che confermano che lavorando insieme è possibile fare sempre di più per le persone con un disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie – ha spiegato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli -. È arrivato il momento di fare squadra e di costruire un cammino che passa dalla flessibilità dei sistemi, dei servizi di cura, della presa in carico e delle persone stesse. Il “Progetto di vita” che abbiamo introdotto con il decreto attuativo della legge delega approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri va esattamente in questa direzione e promuove quello sguardo nuovo che dobbiamo adottare. Serve invertire l’ordine delle priorità e investire innanzitutto sul valore di ogni persona. È questa la strada su cui proseguire a lavorare insieme per dare risposte concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie e garantire loro una vita dignitosa e autonoma. Momenti di approfondimento come quello di oggi sono fondamentali e vanno promossi in tutto il Paese”.