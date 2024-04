0420 A PALAZZO CIVICO LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL “TRICOLORE” DONATO DAI “LIONS CLUBS INTERNATIONAL”

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

A PALAZZO CIVICO LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL “TRICOLORE” DONATO DAI “LIONS CLUBS INTERNATIONAL”

La Spezia, 20 aprile 2024 – Si è svolta questa mattina, presso la Sala “A. Bronzi” del Palazzo comunale, la cerimonia di consegna del Tricolore, da parte dagli associati del Distretto 108 TB dell’Associazione “Lions Clubs International”, al Comune della Spezia.

La consegna della Bandiera Nazionale Italiana, simbolo di unità del nostro Paese, rientra nel progetto avviato dal Distretto, nelle diverse province che ospitano i club appartenenti, tra cui La Spezia, nell’ambito delle celebrazioni nazionali per la Giornata nazionale della Bandiera, la Festa del Tricolore, che si svolge il 7 gennaio di ogni anno.

La data scelta per questa giornata ricorda il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della neonata Repubblica Cispadana, primo Stato Italiano sovrano, proclamò “universale” la bandiera dei tre colori verde, bianco e rosso, rispettivamente simbolo di speranza di libertà, fede e amor di patria. Il rosso ricorda anche il sangue dei caduti per l’unità d’Italia. Nel 1947, l’Assemblea Costituente approvò il Tricolore “a bande verticali e di eguali dimensioni” quale Bandiera della Repubblica Italiana e la inserì nell’articolo 12 della Costituzione.

“Un’iniziativa dall’alto valore simbolico – dichiara il Sindaco – che intende ricordare i principi su cui è fondata la nostra Nazione e che dobbiamo continuare a perseguire in nome di un futuro basato sulla libertà, democrazia, solidarietà, il rispetto e l’altruismo. Principi che sono anche ispiratori di un’attività portata avanti da decenni dai Lions Club di tutta Italia, sempre in prima linea per affrontare sfide sociali, promuovere la salute, l’istruzione e la cultura per tutti. Un ringraziamento al Governatore del Distretto 108 TB e a tutti gli associati per questa iniziativa e per il loro importante contributo alla società.”

Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il Governatore del Distretto 108 TB “Lions Clubs International”, Avvocato Giorgio Ferroni e il delegato distrettuale del Comitato “Onore Al Tricolore”, Enrico Pollina, nonché i presidenti dei club appartenenti al Distretto 108 TB che si trovano nel territorio della Provincia della Spezia, che sono: La Spezia Host, La Spezia degli Ulivi, Lerici Golfo dei Poeti, Sarzana e Ceparana.

Durante la cerimonia il delegato distrettuale del Comitato “Onore Al Tricolore” Enrico Pollina ha consegnato al Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini la Bandiera Nazionale Italiana che è stata issata presso l’arengario comunale.