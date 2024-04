(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Zes unica. Piero De Luca (Pd): “Investimenti al Sud fermi per colpa del Governo”

“Fitto continua a vendere fumo spacciandolo per un successo. La verità è che sulla Zes unica siamo fermi all’anno zero e la colpa è solo del governo che è stato in grado di smantellare un sistema, quello delle Zone economiche speciali, che funzionava e che portava investimenti nel Mezzogiorno. Per la smania della destra di centralizzare tutto, a oggi è tutto paralizzato: il credito di imposta è fermo, le imprese che vogliono investire non hanno certezze e non ricevono risposte dalla struttura creata a Palazzo Chigi. Fitto saprà che non c’è peggior nemico dell’economia dell’incertezza. La sua Zes è un fallimento totale e dovrebbe chiedere scusa agli italiani”.

Roma, 19 aprile 2024