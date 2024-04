L’ Istituto Ellenico di Diplomazia Culturale nomina Labrinopoulos

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Nuovo incarico all’ Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale. George

Labrinopoulos, infatti, è stato nominato nel Consiglio Direttivo

dell’Istituto quale nuovo responsabile della Comunicazione e delle

Pubbliche Relazioni. Nato ad Atene, giornalista corrispondente per vari

quotidiani greci ed ex funzionario di una Agenzia ONU, Labrinopoulous ha

cominciato a lavorare in Italia nel 1978, come corrispondente di un

importante giornale. Nel 1980 è entrato nella Associazione della Stampa

Estera in Italia, della quale tuttora è membro effettivo e per la quale

negli anni Ottanta ha ricoperto per tre volte la carica di consigliere nel

Direttivo dell’Associazione. Nell’arco di questi anni, ha lavorato per

vari quotidiani greci, oltre che per un’emittente radiofonica. Di successo

il suo libro “L’Italia dei giganti”, uscito nel 2021. L’ obiettivo dell’

Istituto è di rinforzare i legami tra Italia e Grecia, creando relazioni

tra università, centri di ricerca, enti publici e privati, alte

organizzazioni ed ambasciate. Fondato nel 2017, la sede di Roma esiste dal

settembre 2023. Presidente è Konstantina Pilafà.

Segreteria Generale affidata a Bianca Chiellini. Membro Mariasole Giusti e

Capo del consiglio scientifico Carlo Citter. ” Il nostro scopo è di

costruire ponti basati sui valori comuni e sulla fiducia reciproca, che

sono alla base della Diplomazia Culturale” – ha dichiarato il neo

Responsabile Labrinopoulos. “Sono stato molto felice quando Kostantina

Pilafa mi ha chiamato per affidarmi questo importante ruolo legato alla

Comunicazione e alle Pubbliche Relazioni dell’ Istituto Ellenico di

Diplomazia Culturale. Sarà mia mission aiutare al meglio l’Istituto e la

Presidente, al fine di poter rafforzare i nostri legami tra Grecia e

Italia”.