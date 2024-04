(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

Piacenza, 18 aprile 2024

Oggetto: Selezione per funzionari educatori a tempo determinato, candidature

entro il 28 aprile

C’è tempo fino alle ore 16 del 28 aprile prossimo, per presentare la domanda di

partecipazione alla selezione bandita dal Comune di Piacenza per la formazione,

tramite colloquio, di una graduatoria di idoneità mirata ad assunzioni a tempo

determinato di varia durata, per il profilo professionale di Funzionario Educatore

presso i Servizi Educativi per l’Infanzia.

La candidatura può essere presentata, nei termini indicati, solo attraverso il portale InPa

(www.inpa.gov.it), dove si possono consultare integralmente i requisiti di ammissione

e il testo completo dell’avviso, pubblicato anche nella sezione “Bandi di concorso”

all’interno di “Amministrazione trasparente” sul sito http://www.comune.piacenza.it.

