Parità di accesso ai mezzi di informazione organi di stampa

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Elezione dei membri

del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Turno ordinario di elezioni

amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Convocazione dei comizi. Primi

adempimenti dei procedimenti elettorali. Parità di accesso ai mezzi di informazione

durante la campagna elettorale

Per opportuna conoscenza si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile

2024 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 2024 di

convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per

il giorno di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 10 aprile 2024 e con Decreto Prefettizio

n.27760 del 12 aprile 2024, inoltre, è stata fissata, per i medesimi giorni, la data di svolgimento

del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, con eventuale turno di ballottaggio per

l’elezione dei sindaci domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Si comunica che le Amministrazioni Locali interessate dal turno elettorale per il rinnovo

dei membri dei Consigli Comunali e dei rispettivi Sindaci sono: Bagnoregio, Bassano in Teverina,

Bolsena, Calcata, Canepina, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d’Agliano,

Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Monte Romano, Monterosi,

Nepi, Onano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Vejano e Villa S.

Giovanni in Tuscia.

Tanto premesso, si richiamano alcune disposizioni per l’organizzazione dei procedimenti

per le elezioni europee e per le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si

applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai

mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si informa altresì che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile

è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per

l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di

comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l’elezione

dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica

9 giugno 2024.

Si comunica, infine, che sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è

stata pubblicata la delibera n. 90/24/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni

di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi

di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.

