(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 LAVORO. TESTA (FDI): DATI INPS? CON GOVERNO MELONI FINITA STAGIONE DEI SUSSIDI A PIOGGIA

“Nuovi dati incoraggianti sul mondo del lavoro arrivano dall’Inps, a riprova degli effetti positivi che stanno producendo le politiche messe in campo dall’esecutivo Meloni. A gennaio di quest’anno, rileva l’Inps, sono infatti stati attivati 673.604 contratti nel settore privato con un saldo complessivo positivo di 155.723, dei quali la stragrande maggioranza a tempo indeterminato. Significa meno precariato e maggiore stabilità economica per decine di migliaia di persone e di famiglie. Non è un caso se, da quando il governo Meloni ha eliminato il reddito di cittadinanza, il mercato del lavoro sta producendo un vero e proprio boom occupazionale. Con Fratelli d’Italia e il centrodestra al governo, è finita la stagione dei sussidi a pioggia ed è finalmente tornata quella incentrata sull’occupazione e sulla stabilità”. Lo dichiara Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati