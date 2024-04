Fwd: CARTELLA STAMPA (COMUNICATO+FOTO) – Torna “L’ombrello di Noè a… Figline”, che chiuderà la stagione “Fuori scena” del Garibaldi

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 nell’aprile del 2023 per la scorsa stagione del Teatro Garibaldi e non allo

scorso novembre per Autumnia 2024, come erroneamente segnalato in

precedenza. Scusandoci per l’errore, vi auguriamo buon lavoro.

*Torna “L’ombrello di Noè a… Figline”, che chiuderà la stagione “Fuori

scena” del Garibaldi*

*Sabato 20 aprile, ultimo appuntamento del programma che porta gli

spettatori nei luoghi più insoliti del teatro comunale, con tre repliche

dello spettacolo itinerante de La Compagnia delle Seggiole*

*PALAZZO COMUNALE, 16 APRILE 2024* – Ultimo appuntamento della stagione per

i “Fuori scena”, il programma parallelo che porta il teatro nei luoghi più

insoliti del Garibaldi. Sabato 20 aprile torna in scena (con tre repliche

previste alle ore 16, 17.30 e 19) *“L’ombrello di Noè a… Figline”*, lo

*spettacolo

**itinerante* de *La Compagnia delle Seggiole*, specializzata in “viaggi

teatrali”, che muovendosi all’interno del teatro figlinese ne ripercorre la

storia. Un *percorso (recitato) che attraverserà i vari luoghi del Teatro

Comunale Garibaldi* dal palco al retropalco, tra foyer, camerini,

palcoscenico, platea e palchi, con gli *attori de La Compagnia delle

Seggiole* che *vestiranno di volta in volta i panni di un protagonista

della storia figlinese* (e non solo) per raccontare l’evoluzione del Teatro

Garibaldi a partire dalla sua costruzione.

Davanti agli occhi degli spettatori, compariranno quindi *personaggi come

Vittorio Locchi, Giovanni Emanuel, Tommaso Salvini, Luisa Cei Casini, i

tenori Manfrini e Fancelli e le due soprano Rosi e Bottarelli*. Sarà

un’occasione per scoprire anche aneddoti e storie sulla costruzione

dell’edificio, sull’opera che l’ha inaugurato e sui pettegolezzi “da

camerino” intorno agli illustri personaggi che il Garibaldi ha ospitato sul

suo palcoscenico nel corso del tempo.

*Biglietti interi 5 euro (ridotto 3 euro)*. Riduzioni per under 35 e over

65, studenti dei Conservatori e della Scuole di Musica e Corali, abbonati

alla stagione di prosa, possessori della Carta dello Studente, soci del

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, soci della Mutua

Valdarno Fiorentino, soci Coop. I biglietti sono disponibili in prevendita

sul circuito Ticketone (www.ticketone.it/venue/teatro-garibaldi-24496, solo

a prezzo intero), presso i punti vendita Box Office Toscana e a Figline

presso Unicoop Firenze (con costi di prevendita e riduzioni) e, il giorno

stesso dello spettacolo, presso la biglietteria del Teatro che aprirà

mezz’ora prima dell’inizio (senza costi di prevendita). Tutte le

informazioni su http://www.teatrogaribaldi.org.

*In allegato, alcune immagini dalla data de “L’ombrello di Noè a…

Figline” svoltasi lo scorso novembre in occasione di Autumnia 2024.*

Comunicazione Istituzionale

Comune Figline e Incisa Valdarno