AMBIENTE, M5S: ORGOGLIOSI DI RICONOSCIMENTO BLOOM, AVANTI CON POLITICHE GREEN

Roma, 16 aprile – “Il riconoscimento della Ong francese Bloom alla delegazione italiana del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ci rende orgogliosi. Definire il M5S “ecologicamente esemplare” è molto significativo non solo per noi ma anche per tutta la comunità che si impegna quotidianamente per portare avanti quelli che per noi rappresentano principi e valori. Essere al primo posto tra le delegazioni italiane che si impegnano per sostenere il Green Deal e le politiche ecologiche ci dà un ulteriore forza, la stessa che ci ha guidato fino a oggi in un percorso che sin dall’inizio ci ha identificati come chi vede concretamente nelle politiche green una necessità e un’opportunità di crescita. Ma soprattutto un’esigenza che non può essere ignorata e che abbiamo colto da tempo inserendola da subito nella nostra agenda politica. Per noi parole come ‘decarbonizzazione’ e ‘transizione ecologica’ non sono promesse elettorali ma obiettivi da raggiungere e su cui lavoriamo costantemente. Continueremo su questo percorso anche contrastando le politiche del governo guidato da Giorgia Meloni che sulla transizione ecologica va avanti a colpi di slogan”. Così in una nota i parlamentari M5S delle commissioni Ambiente di Camera e Senato .

