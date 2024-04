Ouka Leele Una movida Bàrbara – DOMANI Martedì 16 aprile ore 12.30 – Museo di Roma in Trastevere

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

Una movida Bárbara di Ouka LeeleDal 17 aprile al 7 luglio 2024, la prima mostra personale dell’artista madrilena nell’ambito del ciclo organizzato con l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna a Roma dedicato al movimento culturale degli anni Ottanta.

Martedì 16 aprile, ore 12.30

Museo di Roma in Trastevere

Roma, Piazza di S. Egidio, 1/b

Saranno presenti

Ilaria Miarelli Mariani

Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina

Carlos TerceroConsigliere Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia

María Rosenfeldt e Silvia Oviaño

Curatrici della mostra

Ufficio culturale e scientifico Ambasciata di Spagna in Italia

Caravan Proyectos de Cultura