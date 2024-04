Fwd: (H)Open Week sulla Salute della Donna. Al San Giuseppe posti in esaurimento per le visite gratuite

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 >

> Oggetto: (H)Open Week sulla Salute della Donna. Al San Giuseppe posti in esaurimento per le visite gratuite

> (H)Open Week sulla Salute della Donna, posti in esaurimento per le visite gratuite. È possibile prenotare ancora domani e mercoledì 17

> Il 18 è il 19 aprile avranno luogo inoltre due eventi tematici in presenza, presso la SALA Centro Donna, 1° piano Blocco C: Giovedì 18 dalle ore 17.00 alle 19.30 “INTERVENTO SU CORRETTA ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA”, con la partecipazione della dottoressa Elena Corsinovi.

> Venerdì 19, dalle ore 17.00 alle 19.30 “TAVOLA ROTONDA SINDROMI EREDO-FAMILIARI NELLA DONNA: DA SPADA DI DAMOCLE A POSSIBILITA’ DI PREVENZIONE”, con la partecipazione della dottoressa Francesca Martella e del Direttore Sanitario, Silvia Guarducci.

