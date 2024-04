Fwd: CIBIOGO

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

*BIODIVERSITA’ E TERRITORIO, CONFRONTO INTERNAZIONALE PROGETTO DI

COOPERAZIONE CIBIOGO PROVINCIA DI POTENZA*

CIBioGo, 1° visita di revisione 2° visita, Giugno 2024

CIBioGo, acronimo di “Citizen Participation in Biodiversity Governance”, è

un progetto che si propone di influenzare la politica di sviluppo regionale

per il coinvolgimento dei cittadini nella gestione e protezione della

natura, della biodiversità e di tutti i suoi servizi ecosistemici.

In quest’ottica, nei giorni 19-20 e 21 marzo dei rappresentanti della

provincia di Potenza (capofila del progetto) si sono recati a Namur, in

Vallonia (Belgio) in via della prima visita di revisione, i cui temi erano

quelli legati alla Citizen Scienceper una gestione più inclusiva delle aree

protette attraverso il coinvolgimento delle comunità e dei vari stakeholders.

Il tutto trattato attraverso Masterclass, Workshops, visite in loco e

analisi delle buone pratiche locali del Partner ospitante, con azioni

dimostrative di sensibilizzazione verso stakeholders e cittadini.

Dopo l’apertura dell’evento da parte del partner ospitante e i saluti della

Provincia di Potenza, si è subito iniziato con l’introduzione della Master

class, il cui obiettivo era presentare l’importanza dei dati biologici

nell’ambito della biodiversità, poiché svolgono un ruolo fondante e

centrale nell’espressione dei problemi di conservazione, comunicazione e

azione. Invece, l’obiettivo delle visite in loco era quello di fornire

degli esempi concreti di partecipazione di cittadini che hanno un ruolo

fondamentale nella tutela della biodiversità e della flora e fauna locale.

L’ obiettivo principale delle visite di revisione è quello di consentire ai

membri del progetto di acquisire un insieme di nuove conoscenze che possano

essere trasmesse nei propri contesti locali. Difatti, la provincia di

Potenza avvierà diversi percorsi di condivisione con associazioni e

stakeholders vari, in modo da poter migliorare il proprio contesto della

biodiversità.

Nei giorni 4-5 e 6 Giugno si terrà presso Miercurea Ciuc, Transilvania

(Romania), la seconda Peer Review del Progetto CIBioGo, in cui comunità

locali e cittadini della Provincia di Potenza, nonché soggetti portatori di

interessi afferenti il tema della protezione dell’ambiente e della

biodiversità, in forma di associazioni, comitati civici, fondazioni,

organizzazioni no profit, avranno la possibilità di partecipare all’evento,

con spese di viaggio (biglietto aereo e alloggio) a carico del Progetto.

Le organizzazioni interessate a partecipare possono inoltrare un’e-mail

all’Ufficio Pianificazione e Sviluppo Informatico della Provincia di

