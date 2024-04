CS | Comunità energetiche, creare una “zona di mercato”

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Ufficio Comunicazione

Comunicato stampa del 15 aprile 2024

Comunità energetiche, creare una “zona di mercato”

Un incontro con i sindaci per illustrare un modello di aggregazione efficace.

L’Amministrazione Provinciale, in stretta collaborazione con la Società strumentale Ener.Bit s.r.l.,

sta perseguendo l’iniziativa di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) cosiddetta “di

zona di mercato”, cui potranno aggregarsi molteplici configurazioni sub-territoriali a livello

comunale (Comuni), creando così un modello organizzativo con aspetti di maggiore razionalità

rispetto ad un panorama popolato da diverse singole C.E.R (Comunità energetiche rinnovabili),

spesso di dimensioni non particolarmente consistenti.

«Crediamo sia opportuno – dichiarano il presidente di Provincia, Emanuele Ramella e il presidente

di Ener.Bit, Paolo Maggia – in questo momento di particolare fermento di iniziative che si stanno

avviando nel territorio provinciale, illustrare in modo compiuto tale modello, in modo da offrire ai

Comuni della nostra Provincia una valida alternativa che vada incontro, in modo efficace, alle

diverse esigenze degli stessi».

E’ sulla base di questa premessa che Provincia e Enerbit hanno invitato congiuntamente i sindaci

di tutti i comuni del Biellese a partecipare ad un incontro, che si terrà giovedì 18 aprile 2024 alle

ore 15 presso la Sala Becchia della Provincia di Biella.

Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)