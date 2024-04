VINITALY 2024 AREA PIEMONTE: AL VIA IL PROGRAMMA DI DEGUSTAZIONI ED EVENTI PROMOZIONALI CON I CONSORZI DI TUTELA Passaggio di consegne da Erbaluce Vitigno dell’anno 2023 a Brachetto Vitigno dell’anno 2024

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Torino, 14 aprile 2024

VINITALY 2024 AREA PIEMONTE : AL VIA IL PROGRAMMA DI DEGUSTAZIONI E D EVENTI PROMOZIONALI CON I CONSORZI DI TUTELA

Passaggio di consegne da Erbaluce Vitigno dell’anno 202 3 a Brachetto Vitigno dell’ a nno 2024

Al Padiglione 10 di Veronafiere è stata inaugurata oggi alle ore 14, con la partecipazione delle istituzioni, l’ Area Piemonte curata da Piemonte Land of Wine (l’ente che riunisce i 14 consorzi piemontesi del vino) e che rappresenta il Piemonte vitivinicolo alla 56° edizione del Vinitaly.

Per la prima volta un unic o spazio espositivo di 1.500 metri quadrati che acco glie 112 aziende consorziate e associazioni di produttori, con area degustazioni a cura dei sommelier Ais Piemonte e l’ area incontri in cui si svolgono gli eventi promozionali dedicati ai vini e distillati Doc e Docg piemontesi e ai territori di produzione.

Un’immagine grafica coordinata identifica il Piemonte del vino 2024: è l’ opera vincitrice del concorso “L’arte contemporanea per il Piemonte del vino” indetto da Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea che si svolge a Torino, e Piemonte Land of Wine.

A ll’inaugurazione presente anche l’artista Ambra Viviani (1993, vive e lavora tra Basilea e Napoli), ideatrice dell’immagine grafica del Piemonte del vino 2024.

Inoltre si è tenuto il passaggio di consegne da Erbaluce Vitigno dell’anno 2023 a Brachetto Vitigno dell’anno 2024, dando il via al programma di iniziative per la sua valorizza zione .

Primo giorno anche di degustazioni al ristorante Piemonte, a ll’esterno del Padiglione 10, unico tra le regioni che partecipano alla fiera, quest’anno ampliato e con una maggiore disponibilità di coperti, curato dagli chef stellati piemontesi Maurilio Garola (14 e 15 aprile) e Massimo Camia (16 e 17 aprile), che propo ngono un menù a base dei prodotti di qualità del territorio in abbinamento ai vini piemontesi. Altra novità di quest’anno è lo spazio lounge annesso al ristorante a cura del Consorzio Asti Docg.

In Piemonte sono 44 mila gli ettari coltivati a vigneto (il 7% del vigneto Italia), 19 i vini a Docg (su 73 nazionali, il 26%) e 41 i vini a Doc (su 332 nazionali, il 12%), che costituiscono il 94% della produzione a denominazione. Sono 20 i vitigni autoctoni storici e dal 2014 i P aesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono riconosciuti patrimonio Unesco. Quest’anno si celebra il 10° anniversario.

La rete di produzione è costituita da 18 mila aziende vinicole, 35 cantine cooperative con circa 8 mila soci, 15 E noteche regionali e 14 C onsorzi di tutela con Piemonte Land of Wine e Vignaioli Piemontesi, 6 S trade del vino e dei sapori.

N el 2023 il valore della produzione è stato di 1,36 miliardi di euro, in crescita sul 2022 ( 1,23 miliardi ) con un +10,2%. Sono 2,06 milioni di ettolitri prodotti per la Vendemmia 2023 (-14% rispetto ai 2,26 milioni del 2022 ) a causa di siccità e temperature record ma qualità dei prodotti molto buona.

