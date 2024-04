CS_FI, Bernini: “Addolorata per la prematura scomparsa di Giovanni Paolo Bernini”

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

FI, Bernini: “Addolorata per la prematura scomparsa di Giovanni Paolo Bernini”

Roma 14 aprile 2024 – “Apprendo con dolore della prematura scomparsa di Giovanni Paolo Bernini, dirigente di Forza Italia a Parma. Nel corso della sua esperienza politica non si è mai risparmiato né sottratto, pagando prezzi personali altissimi per combattere le battaglie in difesa dei principi e dei valori in cui ha sempre profondamente creduto. Ed ora era pronto a scendere in campo, ancora una volta, con la volontà di sempre. Sono vicina ai suoi familiari, alle persone che gli hanno voluto bene e a tutta la grande famiglia di Forza Italia alla quale mi stringo in un affettuoso abbraccio”. Lo dichiara in una nota il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.