Il cane più ricco del mondo salva la cagnolina Cenerentola

SARA’ GUNTHER VI, IL CANE PIU’ RICCO DEL MONDO

AD ADOTTARE CINDY, LA LUPACCHIOTTA ABBANDONATA

Mercoledì 17 aprile, alle ore 15,30 nel rifugio di Arzago D’Adda

Cindy, la bella “lupacchiotta Cenerentola”, salvata dal presidente di Gaia Animali & Ambiente e portavoce di Diamoci La Zampa Edgar Meyer (viveva sola in uno scantinato umido, fra vasi rotti e i sacchetti dell’immondizia, proprio come una piccola Cinderella) aspettava il suo principe che corresse ad adottarla ed a prenderla con sé nel rifugio protetto dove Meyer l’aveva accompagnata.

E il miracolo c’è stato: Cindy ha trovato il suo principe. Si chiama Gunther VI, un magnifico pastore tedesco, famosissimo nel mondo per la sua immensa ricchezza sottoscritta e controllata perfino dal Guinness dei Primati nella sua più recente edizione. Infatti, mercoledì 17 aprile, con la sua storica accompagnatrice, la dolcissima Alice, partirà da Pisa alla volta del Rifugio Barattieri, sulla Strada Consortile alla Scortica, ad Arzago d’Adda in provincia di Bergamo, che l’ha ospitata in questo periodo, per incontrare Cindy e tornare a Pisa con lui, nella splendida villa di Fauglia dove il cane vive.

“E’ l’ultimo atto di una bellissima storia, questa di Cindy e Gunther VI – dice Edgar Meyer – In rifugio da noi le sue condizioni erano migliorate, ma era pur sempre in un canile. Volevamo darle una chance in più. Come accade a Cenerentola, anche per Cinderella ci voleva una nuova famiglia, una nuova casa, una nuova vita. Per regalarle un happy end, come a tutti i cani che ospitiamo nel nostro rifugio. Perciò