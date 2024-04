Piacenza Summer Cult, dal 13 giugno al 19 luglio spettacoli e concerti tra Palazzo Farnese ed ex caserma Cantore

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Musica • Parole • Cultura

13 giugno – 19 luglio 2024

Palazzo Farnese – Ex Caserma Cantore

Per il secondo anno, il Comune di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano presentano la

rassegna culturale estiva Piacenza Summer Cult 2024, in programma dal 13 giugno al 19 luglio.

Un cartellone condiviso, con oltre 20 eventi che andranno in scena nel cortile che si trova all’interno

delle antiche mura della vignolesca mole di Palazzo Farnese e presso la storica ex Caserma Cantore,

nuovo spazio per l’estate culturale che si apre quest’anno alla città grazie al supporto della

Fondazione di Piacenza e Vigevano.

I chiostri dell’ex caserma Cantore, situati lungo lo Stradone Farnese, accanto all’ex chiesa di

Sant’Agostino, saranno teatro di una rassegna di sei concerti e spettacoli che integrano il ricco

programma di eventi a Palazzo Farnese, e per tutta l’estate ospiteranno l’edizione 2024 del

tradizionale “Cinema sotto le stelle”, a cura di Arci e Cinemaniaci.

Concerti, prosa, teatro, incontri letterari e cabaret: una grande e lunga estate culturale per tutti.

IL PROGRAMMA

Ex Caserma Cantore (Str. Farnese 39)

Giovedì 13 giugno 2024 ore 21.30 – Klimt’s Ladies

Spettacolo: CONCITA DE GREGORIO & ERIKA MOU in “UN’ULTIMA COSA”

Uno spettacolo di e con Concita De Gregorio, con musica live di Erica Mou sul femminile e la sua

potenza di fuoco. La sua bellezza, la sua forza, la sua luce. Con cinque donne al centro della scena

che prendono parola per l’ultima volta e dicono di sé, senza diritto di replica. Questo e molto altro

è Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale.

Produzione Teatri di Bari | Rodrigo, regia di Teresa Ludovico.

In collaborazione con Fedro

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su VivaTicket.it

__________

Ex Caserma Cantore (Str. Farnese 39)

Venerdì 14 giugno 2024 ore 21.30

Concerto: FILIPPO E TOMMASO GRAZIANI cantano “IVAN GRAZIANI – PER GLI AMICI TOUR 2024”

Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito torna a vibrare attraverso Filippo

con l’album di inediti “Ivan Graziani – Per gli amici”, da cui trae ispirazione il nome del tour.

Un album e un tour che rappresentano un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra

padre e figlio che supera il confine del tempo. “Per gli amici Tour” diventa così un viaggio

emozionale, una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani.

Filippo Graziani, con la sua voce e chitarra, è accompagnato da un ensemble di talentuosi

musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso

e Stefano Zambardino alle tastiere.

In collaborazione con Com.unica Srl e Bewonder

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it

__________

Ex Caserma Cantore (Str. Farnese 39)

Lunedì 17 giugno 2024 ore 21.30 – Klimt’s Ladies

Concerto: NADA

Una delle voci più significative della musica italiana, con l’album “La paura va via da sé se i pensieri

brillano” aggiunge un tassello notevole al suo percorso artistico. Artista iconica, controcorrente e

poliedrica – cantante, attrice, scrittrice – Nada da decenni si distingue per le sue scelte artistiche

indipendenti, la ricerca del creativo e le importanti collaborazioni: dall’incontro con Piero Ciampi

nel 1973, a quello con maestri del teatro come Giulio Bosetti, Dario Fo, Marco Messeri.

In collaborazione con Fedro

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su VivaTicket.it

__________

Ex Caserma Cantore (Str. Farnese 39)

Martedì 18 giugno 2024 ore 21.30

Concerto gospel: PASTOR RON GOSPEL SHOW

con Spirit Gospel Choir e il Dottor Ronald Ixaac Hubbard (Pastor Ron)

I quaranta travolgenti coristi dello Spirit Gospel Choir guidato da Andrea Zermani Anguissola, si

esibiscono insieme all’amatissimo artista afroamericano conosciuto come Pastor Ron, il “Triple

Man” in grado di cantare, ballare e recitare, guidato e ispirato dalla ‘Trinità’ cristiana. Con la sua

dirompente personalità e un umorismo esplosivo e contagioso, ogni volta che sale sul palco Ron

trascina tutto e tutti nel suo moto, arrivando dritto al cuore delle persone.

In collaborazione con Piacenza jazz Fest

Ingresso gratuito

__________

Ex Caserma Cantore (Str. Farnese 39)

Mercoledì 19 giugno 2024 ore 21.30

Concerto jazz: ANTONIO FARAO’ Quintet in “IT’S TIME – Tributo a Jackie McLean”

Con Antonio Farao’ (piano), Raffaele Fiengo (alto sax), Matteo Vertua (Tromba), Carlo Bavetta

(Bass), Pasquale Fiore (drums).

Antonio Farao’ rende omaggio al leggendario sassofonista Jackie McLean e riunisce intorno a sé un

cast di giovani musicisti talentuosi. Il repertorio è prevalentemente tratto dallo storico albumcapolavoro “It’s Time” (1965), nel quale McLean si esprime in una serie di brani originali post-bop,

in parte firmati dal giovane, ma già strepitoso, trombettista Charles Tolliver.

In collaborazione con Fondazione Val Tidone Musica

Ingresso gratuito

Palazzo Farnese

Mercoledì 19 giugno 2024 ore 21.15

Spettacolo: ROBERTA BRUZZONE in “FAVOLE DA INCUBO”

Uno spettacolo fatto di storie e di suggestioni, ma anche di puntuali e scientifiche valutazioni di

comportamenti di manipolazione affettiva e di narcisismo che portano, a volte, troppo spesso, ad

uccidere le donne in quanto tali. Questo è “Favole da Incubo”, il viaggio nella manipolazione

affettiva, che la nota criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone farà a Palazzo Farnese.

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, Artespettacolo

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

__________

Ex Caserma Cantore (Str. Farnese 39)

Giovedì 20 giugno 2024 ore 21.30

Concerto: DANILO REA & LUCIANO BIONDINI “COSA SONO LE NUVOLE”

Con il pianoforte e la fisarmonica Danilo Rea e Luciano Biondini reinterpretano i poeti della

canzone italiana in un connubio perfetto tra poesia ed emozione. Un’alchimia tra due stili

improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo e inaspettato gioco di movimenti

armonici. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano, come in un viaggio, la

grande storia della musica italiana.

In collaborazione con Piacenza jazz Fest

Ingresso a pagamento

Biglietti prossimamente in vendita presso Piacenza jazz club (via Musso 5, Piacenza) e online e su

__________

Palazzo Farnese

Sabato 22 giugno 2024 ore 21.15

Spettacolo: MAX ANGIONI in “ANCHE MENO”

Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, torna a Palazzo Farnese dopo lo strabiliante

successo del suo ultimo tour, che ne ha determinato l’ascesa irreversibile all’Olimpo dei più

sorprendenti artisti dell’ultimo secolo. Questa volta non si limita a portare in scena un semplice

show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura

occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea.

Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: “Anche meno!”

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

__________

Palazzo Farnese

Venerdì 28 giugno 2024 ore 21.15 – XX Dal Mississippi al Po

Concerto: PFM CANTA DE ANDRE’ ANNIVERSARY

Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa

al mondo torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour per

celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti

dedicati a quell’evento.

Sul palco di Palazzo Farnese una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio

Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese,

chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management, Fedro

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

__________

Palazzo Farnese

Sabato 29 giugno 2024 ore 21.15

Spettacolo: UMBERTO GALIMBERTI in “L’IO E IL NOI”

Molte persone concepiscono l’amore in maniera possessiva.

Mia moglie, mio marito, togliete questi possessivi: non c’è niente di vostro, l’altro è altro.

La condizione elementare e fondamentale per continuare a vivere si chiama amore.

L’aveva detto bene Freud: la vita funziona se qualcuno ci ama.

L’amore è la categoria della vita ma comporta una condizione di gratuità: oggi mancano le

condizioni dell’amore perché – in prevalenza dell’interesse come valore – la gratuità viene derisa

e vista con sufficienza, come qualcosa di patetico.

Bisogna che la gente capisca che l’amore è un’opera d’arte, è scoprire il segreto dell’altro,

essendone curioso, nella sua continua cangianza.

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

Palazzo Farnese

Lunedì 1 luglio 2024 ore 21.15

Concerto: ORCHESTRA MUSICALIA

La musica è davvero un ottimo veicolo di inclusione, comunicazione ed espressione.

L’ APS Musicalia ne è un esempio concreto con la sua orchestra sinfonica integrata da persone con

e senza fragilità.

L’attività di musicoterapia orchestrale proposta dall’APS MusicAlia (Alessandra Capelli, Franco

Marzaroli, Cecilia Pronti, Claudia Nicastro, Valeria Provini) è ormai radicata nel territorio

piacentino da quattordici anni; la metodologia applicata si riferisce all’esperienza di Esagramma

Onlus – Milano.

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, APS Musicalia

Ingresso gratuito

__________

Palazzo Farnese

Martedì 2 e Mercoledì 3 luglio 2024 ore 21.15

Spettacolo: ANDREA PUCCI in “C’E’ SEMPRE QUALCOSA CHE NON VA’”

Frizzante, elettrico..il grande cabarettista, monologhista, attento osservatore della quotidianità

che ama dialogare, scontrarsi e coinvolgere il pubblico improvvisando situazioni grottesche,

accompagnato dalla sua band, in un evento tutto da scoprire. Inutile dire che il divertimento sarà

assicurato!

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

__________

Palazzo Farnese

Sabato 6 luglio 2024 ore 21.15

Concerto: MARIO BIONDI “CROONING THE ITALIAN TOUR”

Dopo il successo del recente tour teatrale che ha registrato il sold out in tutte le città in cui ha

fatto tappa, a Palazzo Farnese Mario Biondi si esibirà proponendo diversi pezzi dell’ultimo album

“Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio

internazionale. Con lui sul palco la sua storica band, con alcune sorprese.

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

__________

Palazzo Farnese

Martedì 9 luglio 2024 ore 21.15

Spettacolo: PAOLO CREPET in “MORDERE IL CIELO”

Inutile negarlo, girarci attorno. Viviamo tra nuove guerre, migrazioni di massa, povertà che si

ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano insuete

espressività. Come se un’antica cicatrice interiore fosse tornata a condizionare il tempo presente.

Occorre parlare di questa potenziale eclissi di una parte della nostra sfera emotiva, le complicità e

le omissioni che tendono a tradire l’identità più profonda di ogni essere umano.

Per tornare a “mordere il cielo” occorre ritrovare il coraggio di nuove eresie, rinnovare ribellioni

per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il

sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima.

In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management

Ingresso a pagamento

Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30)

__________

Palazzo Farnese

Giovedì 11 luglio 2024 ore 21.15

Spettacolo: VINCENZO SCHETTINI in “LA FISICA CHE CI PIACE”

In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica del professor Vincenzo