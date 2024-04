Segnalazioni a Vinitaly 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

*ASSOCIAZIONE VERDUNO È UNO – VERDUNO, CUNEO*

Una *masterclass da non perdere*: con la guida di *Ian D’Agata “Verduno

Pelaverga: Personalità ed Eleganza”*. Il 16 aprile, a partire dalle 15,

Sala C – 1° piano padiglione 10.

Verduno Pelaverga è il nome di uno dei vini italiani più “in” del momento,

prodotto in Piemonte con la varietà Pelaverga Piccolo. Il Pelaverga Piccolo

viene coltivato nel territorio di Verduno e in parte di quelli di Roddi e

La Morra: tutti e tre i centri sono conosciuti anche per la produzione di

Barolo, essendo tre degli undici comuni di quella famosa denominazione.

Sono 30 gli ettari piantati a Pelaverga Piccolo: circa 25 ettari nel

territorio di Verduno, 3.96 ettari a Roddi e 1.62 ettari a La Morra. La

produzione di Verduno Pelaverga aumenta di anno in anno (> 200,000

bottiglie dell’annata 2022); ma la domanda per questo vino è talmente alta

che le bottiglie prodotte non bastano proprio, tanto che la maggior parte

delle cantine finisce il Verduno Pelaverga DOC non appena immesso sul

mercato. In questa degustazione di Verduno Pelaverga DOC organizzata

dall’associazione al Vinitaly, Ian D’Agata, pluripremiato wine writer e

riconosciuto esperto di vitigni autoctoni, ci porterà alla scoperta del

Verduno Pelaverga DOC in tutte le sue diverse sfaccettature ad annate in

compagnia di alcuni dei produttori.

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati, iscrizione al link:

*BAVA – COCCONATO, ASTI*

I vini Bava indossano una nuova veste: in occasione del Vinitaly 2024, dal

14 al 17 aprile, allo stand Q3 del Padiglione 10 – Piemonte sarà possibile

ammirare in anteprima la *nuova serie di etichette* della cantina di

Cocconato (Asti) su tre vini in particolare: *Libera, Barbera d**’Asti

DOCG 2022,* *Ruché di Castagnole Monferrato DOC **202*3 e *Serre di San

Pietro, Monferrato DOC Nebbiolo Superiore **2021*.

Una ricerca stilistica che esalta le linee e i colori di Monferrato e

Langa, con i filari di vite simboleggiati da un gioco di tratti paralleli

sulle capsule, i cromatismi dei vigneti nelle diverse stagioni a

contraddistinguere ogni vino e una stilizzazione caratteristica dei singoli

vigneti di provenienza delle uve a fare da sfondo.

In ogni vino, un elemento differente è enfatizzato, a racchiudere l’anima

del vino stesso e tracciare, già dall’etichetta, l’inizio di un racconto

unico e distintivo.

Gli altri vini Bava che potranno essere degustati a Vinitaly sono Pianoalto

Nizza DOCG 2019 e Relais Bianc Piemonte DOC Sauvignon 2023.

*BERA – NEVIGLIE, CUNEO*

*Due nuovi spumanti metodo classico Alta Langa DOCG* si aggiungono alla

produzione di Bera e potranno essere degustati in anteprima a Vinitaly 2024

nel *Padiglione 10 Stand M2.*

Si tratta del *Bera Blanc *Alta Langa DOCG Extra Brut millesimo 2020

(Blanc de Blancs) e del *Bera Rosé* Alta Langa DOCG Extra Brut millesimo

2020.

Non mancherà anche la cuvée storica,* Bera Brut* Alta Langa DOCG (Pinot

nero e Chardonnay) nel millesimo 2018.

Interessante l’assaggio delle declinazioni di Nebbiolo in quattro diverse

etichette di Barbaresco:

Barbaresco DOCG 2020, Barbaresco Serraboella 2020, Barbaresco DOCG Rabaja

riserva 2016, Barbaresco DOCG Basarin riserva 2018, Barbaresco DOCG

Serraboella riserva 2018.

E, trattandosi di una famiglia di storici moscatisti, la chiusura non potrà

che essere in dolcezza con Moscato d’Asti DOCG 2023, Moscato d’Asti DOCG

SuReimond 2023, Asti DOCG 2023.

*”BRAIDA” di Giacomo Bologna – ROCCHETTA TANARO, ASTI*

I vini Braida saranno presenti al Vinitaly 2024 all’interno di diverse

iniziative.

– Domenica 14 aprile degustazione *Tre Bicchieri Gambero Rosso* nella Sala

Argento del Palaexpo, dalle 11 alle 16.30. In assaggio il *Bricco

dell’Uccellone Barbera d’Asti DOCG 2020 di Braida*, un’icona enologica

internazionale e simbolo della “rivoluzione della Barbera”.

– Lunedì 15 aprile, alle 12*, esperienza di degustazione con Bricco

dell’Uccellone Barbera d’Asti DOCG 2020 di Braida e sigaro toscano

originale 1891: *appuntamento nella piazzetta esterna tra i padiglioni

9-10-12, truck “Club Amici del Sigaro Toscano”.

*- Nelle giornate di Vinitaly, La Monella, Il Bacialè, Montebruna, Bricco

della Bigotta e Bricco dell’Uccellone*, valorizzeranno la *carta dei vini*

del *“Ristorante Piemonte – Stelle Michelin”,* nell’area H della Cittadella

della Gastronomia, sul piazzale antistante i padiglioni 5 e 7. Si

alterneranno ai fornelli lo chef Maurilio Garola, del ristorante La Ciau

del Tornavento di Treiso (14-15 aprile) e lo chef Massimo Camia del

Ristorante Camia de La Morra (16-17 aprile).

– Il *Brachetto d’Acqui DOCG 2022 Braida* sarà presente al banco di

degustazione *Enoteca Italia* di Vinibuoni d’Italia a *tutti i giorni dal

14 al 17 aprile nel Padiglione 10 Stand H2.*

*GIULIO COCCHI – COCCONATO, ASTI*

Nasce da uve biologiche in blend (50% Pinot nero e 50% Chardonnay) la *nuova

cuvée di Alta Langa DOCG* che Cocchi presenta* in anteprima a Vinitaly

nello stand** Q3 del padiglione 10.*

Coltivati sullo stesso suolo e nello stesso appezzamento, il Pinot nero e

lo Chardonnay per l’Alta Langa DOCG Extra Brut Biologico millesimo 2019 hanno

origine in una sola vigna dal territorio di Monforte d’Alba, dove fattori

come le terre bianche, i suoli calcarei e asciutti prevalentemente marnosi,

l’esposizione a ovest, l’altitudine cooperano per esprimere un frutto

particolarmente sano.

Del millesimo 2019 sono state prodotte 12.700 bottiglie e 400 magnum.

In assaggio allo stand Cocchi anche l’Alta Langa DOCG Brut Totocorde

millesimo 2018 (80% Pinot nero e 20% Chardonnay).

*DIEGO MORRA – VERDUNO, CUNEO*

Nel Padiglione 10 – Piemonte, Area C E3 desk 61 appuntamento per degustare

l’ultimo nato nella cantina Diego Morra: *il Nebbiolo d’Alba DOC Spumante

Rosato AVANTÙ,* metodo classico millesimato 2019, 36 mesi di affinamento

sui lieviti.

Si potranno assaggiare anche quattro interpretazioni di Barolo DOCG

2020: *Barolo

DOCG Zinzasco, Barolo DOCG Del Comune Di Verduno, Barolo DOCG San Lorenzo

di Verduno e il Barolo DOCG Monvigliero.*

Da non perdere l’anteprima della vendemmia 2023 del *Verduno Pelaverga DOC.*

*CANTINA ARALDICA CASTELVERO – CASTEL BOGLIONE, ASTI *

La Cantina Araldica Castelvero di Castel Boglione (Asti) compie 70 anni. In

attesa della tre giorni di festa in programma dal 17 al 19 maggio

nell’Astigiano, la cooperativa sarà al Vinitaly *Padiglione 10 stand 04*

con le nuove annate in degustazione.

*CASCINA CAST**LÈT – COSTIGLIOLE D’ASTI *

Cascina Castlèt sarà a Vinitaly nel Padiglione 10, posizione L3. Se si è

alla ricerca di un vitigno raro, qui si potrà assaggiare l’Uvalino Uceline,

un’antica varietà di uva che Mariuccia Borio ha salvato dall’estinzione.

Allo stand si potranno degustare tutte le nuove annate in commercio: Litina

Barbera d’Asti, Moscato d’Asti, Ataj Chardonnay, Castlètrosé, Uceline

Uvalino, Barbera d’Asti Vespa, Policalpo Monferrato Rosso, Avié Moscato

Passito, Passum Barbera d’Asti. Inoltre, troverete Litina, Passum e Uceline

Uvalino nello stand del Consorzio della Barbera d’Asti e il Moscato d’Asti

nello spazio del Consorzio dell’Asti (Area H, di fronte al Padiglione 8,

vicino al Ristorante Piemonte).

*PASQUALE PELISSERO – NEIVE, CUNEO *

A Vinitaly 2024 debutterà *il Barbaresco del centenario vendemmia 2021*:

sono 8 mila bottiglie di Barbaresco Bricco San Giuliano e 4 mila di

Barbaresco Cascina Crosa. Saranno contrassegnate da un bollino. L’azienda

Pasquale Pelissero è al *Padiglione 10 Piemonte stand i3*. La storia della

famiglia Pelissero inizia il 5 gennaio 1921, quando i due fratelli Giuseppe

e Giovanni Pelissero stipulano l’atto di acquisto di Cascina Crosa. Ornella

e Simone stanno scrivendo una nuova pagina della storia dell’azienda

Pasquale Pelissero. Madre e figlio eredi di una famiglia contadina di Langa

che coltivano vigne da oltre un secolo. Siamo a Neive, sulle colline che

restituiscono una delle espressioni migliori del nebbiolo: il Barbaresco.

Oggi la Pasquale Pelissero ha otto ettari di vigne a corpo unico attorno

alla cascina.

*EMANUELE GAMBINO – COSTIGLIOLE D’ASTI*

Quella di Emanuele Gambino, 41 anni, è una scelta di un ritorno alla terra:

oggi anche lui è un viticoltore com’erano i nonni. Siamo a Costigliole

d’Asti, tra le Langhe e il Monferrato, colline a cui l’Unesco ha

riconosciuto nel 2014 come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Qui è nato

Emanuele, territori e luoghi in cui ha le sue radici profonde e di cui ama

paesaggi, persone e tradizioni. Si è realizzato un suo sogno: una nuova

cantina dove vinificare le sue uve in biologico e un wine relais tra le

vigne per fare ospitalità enoturistica. Emanuele sarà a Vinitaly il 14 e 15

aprile al desk dell’Associazione Produttori Noi di Costigliole (*Padiglione

10, stand D3*).

*ASSOCIAZIONE NAZIONALE “LE DONNE DEL VINO” *

Questo è il 36° anno di presenza delle Donne del Vino alla manifestazione

veronese (stand PAD 6/7 al Centro Servizi Arena – Box 25). Tanti gli

appuntamenti tra incontri, tavole rotonde, degustazioni che coinvolgeranno

le socie in questo Vinitaly. Solo per citarne alcuni:

*Domenica* (ore 15.30 – Pad. 11 – Regione Puglia – Sala Convegni) si

presenta *“Donne, Vino e segreti”,* un progetto podcast di inebrianti

storie di emancipazione al femminile creato in sinergia con la Regione

Puglia. Intervengono: Donato Pentassuglia, Assessore Agricoltura, Industria

agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,

Foreste, Regione Puglia, Daniela Mastroberardino, presidente Associazione

Le Donne del Vino, Marianna Cardone, vicepresidente Associazione Le Donne

del Vino, Silvia Di Bello, Account business La Content, Laura Donadoni,

giornalista e Wine educator, Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice

radiofonica, giornalista.

*Lunedì* (ore 14.30 – Pad. 10 – 1° Piano – Sala Lounge AIS), debutta il

progetto *“Essenze di Vite” *che nasce per valorizzare il talento e la

professionalità delle donne sommelier, promuovere la rappresentanza

femminile nel settore del vino, e per dare un’opportunità professionale a

giovani che vogliono costruirsi un futuro. Un’iniziativa nata per ricordare

concretamente due Donne del Vino, Donatella Briosi e Marisa Leo, vittime di

violenza, donne solari e positive che, della loro passione, avevano fatto

una professione. Sandro Camilli, Presidente Nazionale AIS, Daniela

Mastroberardino, presidente Associazione Nazionale Le Donne del Vino,

Marianna Cardone, vicepresidente nazionale Le Donne del Vino ne parleranno

con la giornalista Lara Loreti.

*Martedì *(ore 13.00 – Pad 10 – Regione Piemonte – spazio

Istituzionale) *“Guardando

a Oriente”, *focus sul mercato del vino in Cina. Entrare con successo in

questo mercato richiede una comprensione approfondita delle dinamiche

culturali locali, delle preferenze dei consumatori e una strategia di

comunicazione ben pensata. Ospiti Michelle Liu, wine consultant, founder di

Women in Wine & Spirits Award, Corinna Gianesini, sommelier, Wine

communicator & educator, Ugo Mura, docente ICIF.

