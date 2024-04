Musica Insieme – Tamburini concerti maggio/giugno 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

I CONCERTI 2023|2024

XXXVII edizione

Teatro Auditorium Manzoni (Via de’ Monari 1/2, Bologna)

Le foto degli Artisti sono disponibili al seguente link (https://drive.google.com/drive/folders/1ShMGZF09hvNWOtTc0w8bM8Vap6S1mpIw?usp=sharing) :

Lunedì 6 maggio 2024 ore 20.30

ALEXANDER MALOFEEV pianoforte

Musiche di Händel, Purcell, Muffat, Bach/Feinberg,

Rachmaninov, Skrjabin, Chopin

Lo strabiliante talento russo approda a Musica Insieme con un programma rutilante, che attraversa epoche e generi del repertorio pianistico

Martedì 4 giugno 2024 ore 20.30

HÉLÉNE GRIMAUD pianoforte

Musiche di Beethoven, Brahms, Bach/Busoni

Torna a Musica Insieme dopo 15 anni una grandissima interprete come Hélène Grimaud, nell’unica data italiana della sua tournée accanto alla Scala di Milano. Per lei le “tre B” della storia della musica.

BIGLIETTERIA

I biglietti, da € 10 a € 60, sono disponibili presso Bologna Welcome,https://www.vivaticket.com/it/search?q=FONDAZIONE%20MUSICA%20INSIEMEonline (https://www.vivaticket.com/it/search?q=musica%20insieme%20manzoni) https://www.vivaticket.com/it/search?q=FONDAZIONE%20MUSICA%20INSIEMEsul sito Vivaticket e nei punti vendita convenzionati. Il giorno del concerto, vendita biglietti presso il Teatro Manzoni a partire dalle ore 17.

Speciale riduzione dedicata agli studenti Under 25, che a Teatro potranno acquistare biglietti ridotti a € 10.

Per informazioni: Fondazione Musica Insieme

http://www.musicainsiemebologna.it (https://www.musicainsiemebologna.it/) (https://www.musicainsiemebologna.it/)

App “Musica Insieme” disponibile su App Store e Google Play (https://musicainsieme.eu/download)