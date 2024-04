(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Piacenza, 11 aprile 2023

Oggetto: “Martedì della salute”, nuovo appuntamento il 23 aprile. Le adesioni a

partire da lunedì 15 aprile

Sarà un tema particolarmente attuale, quello al centro del prossimo appuntamento con

i “Martedì della salute”: nel pomeriggio del 23 aprile, presso la Sala della

Partecipazione di via Taverna 39, la dott.ssa Enrica Rossi, direttore dell’Unità

operativa Emergenza territoriale 118 presso l’Ausl di Piacenza, interverrà sul tema

“Primo soccorso, cosa fare in caso di emergenza”. L’incontro, come avviene per tutti

quelli della rassegna promossa dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di

Piacenza in collaborazione con l’Azienda Usl, è dedicato agli over 65 residenti in

città. La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative si richiede la

negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30). Le adesioni si

raccoglieranno a partire da lunedì 15 aprile.

