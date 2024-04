CS – Concerti di primavera: ad Alassio la rassegna musicale di Pànta Musica. Tre concerti dal 13 aprile al 5 maggio

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Dal 13 aprile al 5 maggio arrivano ad Alassio i Concerti di primavera, organizzati da Pànta Musicà APS di Imperia in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Alassio e l’associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alassio.

La rassegna prenderà il via sabato 13 aprile alle 21.00 nella chiesa di Sant’Ambrogio. Allo storico organo Gandolfo si esibirà il M° Ennio Cominetti, oltre duemila concerti per un curriculum che lo ha visto protagonista nelle più importanti cattedrali e in alcuni fra i più noti teatri di Europa e del mondo. Definito “personaggio carismatico e musicista nella vera accezione del termine” dalla radio

tedesca, Cominetti è attivo come divulgatore musicale, autore di libri, ed è attualmente consulente per la Storia e l’Interpretazione della Musica Italiana di alcune università europee. Per i Concerti di primavera porterà ad Alassio “La Messa… in opera”, con un programma che spazierà dalla “Messa solenne per organo tratta dalle Opere del celebre Verdi”, di Carlo Fumagalli, alla “Messa in Sol

maggiore” di Giovanni Quirici, da Vincenzo Petrali a Padre Davide da Bergamo.

Nell’alternanza tra concerti di musicisti di fama e giovani artisti promettenti, i Concerti di primavera proseguiranno poi venerdì 19 aprile con la Casual Orchestra. Alle 21.00 al nuovo auditorium Ollandini (Via Gastaldi 31) si esibiranno in concerto gli allievi dei corsi a indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Alassio, del Liceo Musicale “Giordano Bruno” di Albenga e dell’Associazione “Pànta Musicà” di Imperia. La Casual Orchestra presenta un repertorio vario che spazia dal classico al moderno e al pop. I ragazzi sono supportati dai loro insegnanti Mauro Borri, Lavinia Carbone, Davide Di Carlo, Raffaele Esposto Giovanni Sardo.

L’ultimo appuntamento con i Concerti di primavera sarà sabato 5 maggio alle 21.00. Si tornerà nella chiesa di Sant’Ambrogio con il duo formato da Marco Peron, all’organo, e da Claudio Massola, al clarinetto. Nel programma sono previsti brani di Bach, Van Eyck, Stanley, Walther, Mozart, Telemann, Delalande.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

