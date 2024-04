(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

CATANIA OSPITA LA DICIOTTESIMA TAPPA DEL PROGETTO TERZO TEMPO

Firenze, 11 aprile 2024. Oggi pomeriggio, nella sala stampa dello stadio “Angelo Massimino”, i calciatori della prima squadra del Catania hanno partecipato al diciottesimo incontro organizzato da Lega Pro e Corporate Academy Bosch TEC nell’ambito del progetto itinerante “Terzo Tempo”.

Nel corso della tappa odierna, la docente Loredana Ranieri di Manpower ha analizzato approfonditamente i principali temi del mondo aziendale, suscitando la curiosità della platea in ascolto.

Sono intervenuti Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Vice President Human Resources and Organization Bosch South Europe, Elisa Robustelli, Head of branding and Communications di Manpower, e Pietro Speziale, LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners.

