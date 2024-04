Al via la SETTIMANA DEL PODCAST (15-20 aprile) presso Casa del Podcast a Technotown

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

Dal 15 al 20 aprile 2024 la Casa del Podcast di Technotownospiterà la SETTIMANA DEL PODCAST

il più grande evento a Roma dedicato al nuovo media digitale

Roma, 09 aprile 2024 – Dal 15 al 20 aprile 2024 la Casa del Podcast di Technotown, hub della scienza creativa di Roma Capitale, ospiterà la terza edizione della Settimana del Podcast, il più grande evento capitolino dedicato al mondo dei Podcast e al loro impatto culturale e sociale.

L’iniziativa, organizzata da ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting e Zètema Progetto Cultura, si rivolge sia a coloro che già ascoltano e lavorano con i podcast, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mondo e vogliono conoscerlo di più.

La manifestazione si articolerà in corsi e laboratori, masterclass, attività di networking e live podcast con la partecipazione e interventi di podcaster ed esperti del settore.

Da martedì 16 a venerdì 19 aprile la mattina gli studenti delle scuole medie e superiori potranno imparare a creare podcast partendo da zero e le scuole potranno prenotare la partecipazione al corso intensivo dalle 10.00 alle 13.00 prenotando allo 060608.

Il pomeriggio chiunque potrà prendere parte a masterclass e performance di podcasting dal vivo, prenotando online, dalle 15.30 alle 18.30.

Sabato 20 aprile dalle 9.30 alle 18.30 ci sarà il Podcast Summit, una giornata per scoprire nuovi Podcast e riflettere sull’impatto del Podcasting sulla cultura e sulla società.

Durante la giornata sarà consegnato il premio La PODSTAR al migliore podcast femminile per l’impatto culturale e sociale.

L’evento si concluderà con un aperitivo di networking dalle 18.30 alle 20.00.

Durante la manifestazione verrà presentato anche VIECCE! la prima serie podcast di Roma Capitale dedicata alla vita nei quartieri della città. Un progetto che vuole valorizzare l’eterogeneità delle diverse zone di Roma e il legame che unisce indissolubilmente romane e romani ai quartieri che vivono per nascita o adozione. Protagonisti cinque tra i numerosi quartieri della Capitale, Monte Sacro, Portuense, Garbatella, Tuscolano e San Giovanni, raccontati rispettivamente da Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini.

Con il biglietto d’ingresso giornaliero di 1€ è possibile partecipare a tutte le iniziative della Settimana del Podcast, alla mostra in corso e ai laboratori scientifici organizzati da Technotown.

Per info e prenotazioni visitare il sito http://settimanadelpodcast.it o contattare lo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

TECHNOTOWN – Hub della scienza creativa di Roma Capitale

https://www.technotown.itUfficio stampa ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting