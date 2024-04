0411 cinema il nuovo le precisazioni dell’amministrazione con te

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

La Spezia, 11 aprile 2024 – In relazione alla vicenda del rapporto tra privati riguardanti la gestione della locazione del cinema “Il Nuovo”, al fine di dare una corretta informazione, a fronte anche delle costanti mere speculazioni politiche che nulla aggiungono di positivo alla possibilità di giungere ad una risoluzione su questa vicenda, è necessario ribadire che:

tra la dirigenza dell’Associazione Pietro Germi, a cui il cinema Il Nuovo fa riferimento, e la proprietà dello stabile, ovvero la fondazione Cesare Pozzo, è in corso una trattativa commerciale relativamente alla definizione della pratica di locazione o cessione dell’immobile, e in questo caso, l’Amministrazione non può e non deve avere un ruolo diretto, inoltre il compito di un Ente pubblico quello di favorire le attività culturali e associative, senza intromettersi direttamente nella gestione del rapporto tra soggetti privati.

l’Amministrazione comunale della Spezia, con diretto interessamento del Sindaco, si è mostrata tutt’altro che indifferente alla problematica, infatti, evidenziatisi i problemi relativi alla permanenza del cinema “Il Nuovo” presso quella sede, in precedenza ha favorito il contatto tra le parti, ovvero convocando la proprietà dello stabile ad un incontro al fine di comprendere quali fossero le disponibilità della stessa, quindi sentendo i vertici dell’associazione Germi;

inoltre l’Amministrazione comunale ha provveduto a stabilire una sospensiva, da parte della proprietà, relativamente ad ogni ipotesi di vendita dell’immobile e nel contempo vi è stata la conferma sulla volontà del Comune a non modificarne la destinazione d’uso;

Si ricorda, inoltre che, facendo riferimento alle dichiarazioni affermate erroneamente dai gruppi di opposizione in precedenza, il cinema “Il Nuovo” non è l’unico presente in centro con film di qualità. Infatti La Spezia presenta svariati presidi culturali tra cui, proprio nel centro cittadino, il Cinema Odeon, sito all’interno della Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” di proprietà del Comune, riaperto nel 2022 dall’Amministrazione dopo un progetto di riqualificazione e che ad oggi conta migliaia di presenze ogni anno e una programmazione variegata che va dalle prime visioni più importanti, al cinema d’essai, fino a premi Oscar. Inoltre recentemente è stato apportato un importante lavoro di riqualificazione e rilancio sia della sala, sia della Mediateca Regionale, con il recupero dell’insegna, un nuovo sito, un nuovo design degli interni e molto altro. Le due strutture rappresentano un gioello per la città, su cui l’Amministrazione continuerà ad investire in futuro.

La speculazione politica e la disinformazione che in questi giorni viene attuata su questa vicenda, per la quale l’Ente pubblico ha svolto pienamente e indiscutibilmente tutto ciò che è individuabile come propria competenza, devia dalla concreta possibilità di risoluzione della stessa, creando solo un clima di esclusiva polemica che non giova in alcun modo alla definizione di quello che è meramente un rapporto tra due soggetti privati.