(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

10 aprile 2024

MADE IN ITALY: COLDIRETTI INCONTRA MATTARELLA AL QUIRINALE

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al Capo dello Stato i vertici della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa hanno illustrato le motivazioni della mobilitazione partita dal Brennero con l’avvio della raccolta di firme per una legge europea di iniziativa popolare per superare il codice doganale ed estendere l’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione Europea. L’incontro ha costituito anche l’occasione per affrontare temi strategici per il futuro dell’agroalimentare italiano, dal ruolo dell’Unione Europea alla lotta agli effetti negativi del cambiamento climatico, ad esempio con un piano invasi nazionale.