C.S. Premio “Donne Coraggiose 2024”, venerdì la consegna a Palazzo San Macuto alla presenza del Sottosegretario al Mef, On. Lucia Albano

*Premio “Donne Coraggiose 2024”, venerdì la consegna a Palazzo San Macuto

alla presenza del Sottosegretario al Mef, On. Lucia Albano*

Si svolgerà venerdì 12 aprile, dalle ore 10,30, presso la Sala del

Refettorio di Palazzo San Macuto, alla presenza del Sottosegretario On.

Lucia Albano, la seconda edizione del Premio “Donne Coraggiose 2024”.

Istituito dalla Organizzazione di Volontariato “Rete Civica delle donne”,

il Premio “Donne Coraggiose”, in collaborazione con la Skydome Srl, intende

essere un giusto riconoscimento a quelle donne che si sono distinte per

scelte di vita coraggiose ed impegno personale sia nel lavoro che nel

sociale e nello sport e per aver saputo trasformare in impegno fattivo le

dure esperienze di vita vissute e subite su se stesse. Tra le donne che

riceveranno i riconoscimenti saranno presenti donne vittime di violenza

fisica ed impegnate nella lotta alle mafie.

Saranno 15 i riconoscimenti che verranno consegnati a rappresentanti dello

sport ed atlete paralimpiche, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia,

della Ricerca Scientifica e della Società Civile e del Volontariato.

Saranno presenti all’evento, autorità civili, militari, e del mondo dello

sport.

