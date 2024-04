0410 programmazione odeon

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

CINEMA ODEON –MEDIATECA REGIONALE LIGURE “SERGIO FREGOSO”

La Spezia, 10 marzo 2024 – Al via la nuova programmazione cinematografica settimanale del Cinema Odeon alla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” con tre grandi film.

In sala all’Odeon saranno proiettati Zamora, un’ottima prima alla regia per Neri Marcorè che sceglie la commedia gentile per omaggiare manie e slanci dell’Italia pallonara e aziendalista ai tempi del Boom; Soul per la rassegna “bambini al cinema”, un viaggio psichico ed esistenziale che farà sognare i bimbi ed emozionare i più grandi; La canzone della Terra in occasione della Giornata Mondiale della Terra, un film-evento che riflette su che cosa significhi essere veramente connessi alla natura nell’esperienza naturalistica cinematografica più sorprendente dell’anno.

Orari dei film in programmazione da Giovedì 10 aprile a Mercoledì 17 aprile

* ZAMORA: giovedì 11 aprile ore 15.30 ; 17.30 ; 20.30 ; venerdì 12 aprile ore 15.30 ; 17.30 ; 20.30 ; sabato 13 aprile ore 17.30 ; 19.20 ; 21.15 ; domenica 14 aprile ore 17.30 ; 19.20 ; 21.15.

* SOUL: sabato 13 aprile ore 15.30 ; domenica 14 aprile ore 15.30.

* LA CANZONE DELLA TERRA: lunedì 15 aprile ore 17.00 ; 21.00 ; martedì 16 aprile ore 17.00 ; 21.00 ; mercoledì 17 aprile ore 15.30 ; 17.30 ; 20.30.

